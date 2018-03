El Murcia de Salmerón busca su récord

Los vinícolas, que han perdido a Cifu para el resto de la temporada, necesitan el triunfo para salir del descenso.

FC Jumilla y Real Murcia reeditan mañana, a las 17.00 horas, un nuevo duelo regional, y lo hacen situados en las antípodas de la clasificación. Objetivos bien diferenciados en cada bando, ya que los vinícolas viven su particular guerra en la zona baja de la tabla, intentando escapar de una vez por todas de las garras del descenso, y el conjunto grana, más allá de embrollos institucionales, se encuentra en su mejor momento futbolístico de la temporada de la mano de su técnico, José María Salmerón.

Podrían los murcianistas, en caso de superar al Jumilla en el Uva Monastrell, conectar por primera vez en lo que va de campaña cuatro triunfos consecutivos, tras ganar ante el San Fernando, el Granada B y Las Palmas Atlético. Se trata de una peculiar 'hazaña' que los de Salmerón rozaron allá por noviembre, y que quedó en agua de borrajas tras la derrota sufrida en el Cartagonova. Para conseguirlo, el conjunto grana contará con un arma fundamental, su afición, que desplazará hasta la localidad jumillana alrededor de mil gargantas para animar a los suyos y pasar así, en caso de ganar, la patata caliente a sus rivales directos en la lucha por el play off. Además, los aficionados del Real Murcia podrían ver debutar al último refuerzo del equipo, el joven francés Hervin Ongenda, un talentoso futbolista que puede actuar en cualquier posición de ataque. No obstante, serán baja el central David Mateos y el extremo Carlos Martínez, quienes aún no se han recuperado de sus problemas físicos.

En el bando jumillano, el técnico José Francisco Grao 'Pato' ha sufrido un nuevo contratiempo en forma de lesión, ya que el centrocampista calasparreño Cifu se ha despedido de la temporada tras sufrir una luxación acromioclavicular de grado II la pasada semana en Cartagena, aunque el jugador, de igual modo, se perdería el encuentro al estar sancionado. Pato, por contra, recupera al central Neftalí tras cumplir un encuentro de sanción, y podría mantener en la punta de ataque a un exmurcianista como Fran Moreno. El FC Jumilla, tras la contundente derrota sufrida el pasado sábado en el Cartagonova (3-0), debe ganar y esperar los resultados que se den en el resto de duelos, ya que varios de sus rivales directos se enfrentan entre sí.

En la misma tesitura se encuentra el Real Murcia, que tras intentar cumplir mañana por la tarde con su cometido, pondrá un ojo en dos de los partidos que se disputan el domingo: el UCAM-Melilla, dos perseguidores; y el Cartagena-Extremadura, con dos equipos candidatos al primer puesto.

Cabe destacar que el FC Jumilla ha instalado una grada supletoria en uno de los fondos del estadio para acoger a un mayor número de aficionados murcianistas. Se colgará el 'no hay billetes' en las taquillas del Uva Monastrell, después de que tanto los hinchas jumillanos como los granas hayan agotado el número de localidades del que disponían.