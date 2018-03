El derbi no existe para Monteagudo

«El mensaje que voy a dar es que hay que meter la pierna, meterla hasta el fondo, y si son tres los que caen serán tres, y si están todos en el campo serán los seis, o alguno de ellos. No vale esperar porque quieran jugar en Nueva Condomina, a lo mejor no salen las cosas como a mí me gustan y tampoco están en el Murcia pese a estar disponibles, tenemos una plantilla larga, que para eso la tenemos. Es el momento de todos, el que no juegue este domingo estará al siguiente, y seguro que lo hace igual». Así de claro y contundente se expresó, en el día de ayer, el técnico del FC Cartagena, Alberto Monteagudo, respecto a la tesitura que se le presenta esta jornada al contar con seis futbolistas apercibidos de sanción para recibir al Extremadura, contando que la próxima semana visita Nueva Condomina.

No deja lugar para relajaciones el técnico albinegro, que trata así de mentalizar tanto a jugadores como a aficionados de la importancia del choque de este domingo (19.00 horas, La7 TV). En el caso de ganar, el FC Cartagena daría un auténtico golpe en la mesa al dejar prácticamente certificada su clasificación para el play off de ascenso, aspecto que recordó Monteagudo: «Tenemos la posibilidad, no al cien por cien, de ganarles y dejarles fuera de la lucha por el primer puesto. Si somos capaces de meterle nueve puntos, más el average serán diez, y quedarían dieciocho, tendrían que ganar ellos los seis partidos que quedan y nosotros perder tres. Sería un paso muy importante», recordó. Por ello, también quiso alentar a la hinchada cartagenerista, a la que pidió que «nos ayuden como la semana pasada, ya queda menos y el sábado pasado disfrutamos con un 3-0. Creo que a veces se nos olvida disfrutar con el día a día, semana a semana, de que tenemos posibilidades de todo a falta de muy poquito, y que los futbolistas noten ese aliento. Creo que viene gente de Extremadura a animar a su equipo, nuestra gente también tiene que hacerlo, si somos 8.000 mejor que 7.000. Intentar cambiar de categoría no es solo en el último partido, también es en estos siete y debemos ganar los máximos posibles», recordó el técnico.

Por tanto, una vez expuestos sus mensajes más importantes, analizó al rival, un Extremadura UD que contará con las importantes bajas de Pardo, Airam Cabrera y Aitor, pero que, en palabras de Monteagudo, «tiene bastantes soluciones». Esos remedios pasan por «grandes jugadores para el uno contra uno en banda, como Jairo, Márquez, José García, Rubio, Enric arriba... Es un equipo elegido, han ido a por futbolistas con poderío y con muy buenos contratos». Sin duda, el presupuesto del Extremadura, que ronda los 1,7 millones de euros, le convierte en «el equipo más poderoso de la Liga», aunque Monteagudo confesó que «le temo más a mi equipo, porque sin estar bien podemos ser capaces de meternos en el partido en cualquier momento, pero en casa necesitamos poner los cimientos para conseguir el objetivo», comentó.

El entrenador del FC Cartagena, que cuenta con la duda hasta última hora de Zabaco y que ha tenido entre algodones estos días a Aketxe y Moisés, argumentó que en esta fase de la temporada, «en estos partidos, hay que salir a competir y jugar, no solo a jugarlos, porque en estos momentos prima más el resultado que otra cosa, porque queda poco. Si puede ser el resultado con buen juego, mucho mejor». Por ello, para el choque frente al conjunto extremeño, su equipo deberá «ser protagonista con el balón, generar nuestro fútbol y cuando ellos lo cojan sea lejos de la portería, que Enric no esté cómodo, ser un equipo compacto con líneas juntas, y meter un punto de agresividad e intensidad al partido». Además, añadió respecto a ese tema que «son partidos muy tácticos, nadie quiere perder, nos jugamos dejar noqueado a un rival respecto a nuestra posición, ellos se juegán más, en el aspecto de que pueden quedar tocados para el play off, están a seis del liderato y eso puede ser mucho o poco». Por tanto, Monteagudo fue rotundo al afirmar que deberá «poner todo nuestro arsenal en el campo, es un lujo decir que podemos quitar a un equipo de ese potencial en la lucha por la primera posición».

Por último, también destacó que su equipo «siempre entrena bien, y la gente que está teniendo menos minutos llama a la puerta cada día entrenando», e insistió en que el público «tiene que apretar en momentos complicados, para sacar el partido en casa como sea», concluyó.



Un centenar de aficionados visitantes en el Cartagonova

El Extremadura UD no estará solo en el Cartagonova. El club azulgrana ha decidido fletar dos autobuses de forma gratuita para sus aficionados, y que así puedan acompañar a su equipo. En dos días completó el primero, y ante el buen recimiento de la afición hacia esta iniciativa, decidió poner a disposición de sus hinchas un segundo vehículo, también gratis. Por tanto, alrededor de cien hinchas visitantes llegarán hasta la ciudad portuaria para presenciar un gran duelo por el primer puesto del Grupo IV. Los aficionados azulgranas partirán a las 7.00 horas desde Badajoz para regresar nada más concluir el encuentro, lo que implicará una auténtica maratón de carretera, ya que el viaje completo sobrepasa los 1.400 kilómetros y casi catorce horas de trayecto.