Valverde quiere correr el Tour de Flandes tras destacar en los adoquines belgas

A Través de Flandes, medita estar el domingo en la prueba del UCI WorldTour

Alejandro Valverde Belmonte quiere explorar nuevas carreras esta temporada a sus casi 38 años de edad. Ayer se estrenó en la A Través de Flandes, una dura prueba con numerosos tramos de adoquines que se disputó bajo una intensa lluvia, donde volvió a demostrar que está en un gran momento de forma. Solo tres días después de ganar la Volta a Catalunya, su tercera carrera por etapas de la temporada, inició su calendario de clásicas en Bélgica, que continuará en abril, con un undécimo puesto y siendo protagonista durante gran parte del recorrido. Los puntos sumados en la cita de ayer le sirven, además, para liderar con más desahogo el ránking mundial de la UCI, donde aparece como número uno desde el pasado lunes.

El objetivo del murciano del Movistar ayer era probarse de cara al Tour de Flandes del próximo domingo, donde ha manifestado su intención de estar en la línea de salida, aunque aún no lo ha confirmado. En una entrevista publicada por el diario belga Sporza, declaró que «aunque soy un ciclista veterano, quier aprende más. No he corrido muchas carreras en adoquines y esa es una motivación para mí», expresó el líder del Movistar, quien también cumplió otra meta, que era prepararse para una etapa del Tour de Francia de este año que tendrá prácticamente el mismo recorrido.

Además, dejó abierta su participación el domingo en el Tour de Flandes, donde Tom Boonen incluso ha apuntado que es uno de los favoritos: «No está al cien por cien decidido, porque el Tour de Flandes no está en mi programa, pero estamos cerca del domingo y estamos en Bélgica», decía el murciano, quien salvo cambio de planes, sí que disputará una clásica del calendario UCI World Tour.