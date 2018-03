La FIBA sanciona con 20.000 euros y dos partidos de clausura al Pinar Karsiyaka

La Federación Internacional de Baloncesto ha decidido imponer una sanción de 20.000 euros y dos partidos de clausura de su pista en la Champions League al Pinar Karsiyaka por los graves incidentes ocurridos en el encuentro que disputó el pasado miércoles ante el UCAM Murcia Club Baloncesto.



The Basketball Champions League Single Judge has decided that the following sanctions shall be imposed on Pinar Karsiyaka SK:

a) playing the next 2 BCL home games behind closed doors;

b) a fine of EUR 20,000.