Un Extremadura falto de confianza

La igualdad entre los equipos del Grupo IV no está conociendo límites esta temporada. Pese a ello, los equipos de mitad de tabla hacia arriba (a excepción del UCAM Murcia) han desplegado durante la segunda vuelta mejores prestaciones y resultados con el afán de cumplir con el objetivo de la temporada. Sin embargo, además del equipo universitario, el próximo rival del FC Cartagena, el Extremadura UD, también ha experimentado un fuerte bajón en sus marcadores, lo que provoca que el proyecto extremeño, pese a la fuerte inversión efectuada esta temporada, no tenga bien encarrilada la clasificación para disputar el play off de ascenso.

El Extremadura, que concluyó la primera mitad de la campaña en segunda posición a un punto del entonces líder, el propio FC Cartagena, ha empeorado sus registros de forma considerable en las doce jornadas posteriores. De hecho, sus números son de mitad de tabla, ya que en una clasificación virtual de esta segunda vuelta, sería décimo con 16 puntos, a cuatro del cuarto puesto y a otros tantos de la decimoséptima plaza. Sin duda, se trata de unos pobres registros que contrastan sobremanera con la fuerte apuesta económica realizada por la directiva extremeña durante la temporada, y también en el mercado de invierno. El club azulgrana desembolsó alrededor de 200.000 euros para incorporar a dos jugadores en enero, pese a trazar un proyecto con imponentes nombres ya de por sí en verano, y consiguió firmar al máximo artillero de Segunda División B, Enric Gallego, futbolista por el que el Extremadura pagó unos 150.000 al Cornellá, y también al joven José García, futbolista sub-21 del Alcoyano. Enric firmó veintidós goles con el club catalán durante la primera vuelta, a los que ahora suma siete en el Grupo IV con la elástica del Extremadura.

Al fin y al cabo, sin entrar en profundos análisis del juego de los azulgrana, los números más recientes del conjunto extremeño muestran ese claro bajón que contrasta con la imponente solvencia de su proyecto deportivo, el cual ronda el 1,7 millones de euros de presupuesto. El Extremadura ha sumado desde enero únicamente cuatro victorias, un tercio de los choques que ha disputado en ese periodo, y firmó tres de ellas ante equipos de la zona baja de la tabla: Córdoba B, Écija y Recreativo. El triunfo restante fue la pasada semana en casa ante el Melilla. Además, otro dato significativo se enfoca en sus números fuera de casa, con una única victoria lejos de Almendralejo en esta segunda vuelta, y fue precisamente el día 7 de enero, durante la jornada inaugural de esta fase de la campaña. Fue en Córdoba, ante el filial blanquiverde (3-4), en un choque en el que debutó el citado Enric firmando un ´hat-trick´.

Futuro institucional incierto

Cuando la exigencia de un proyecto deportivo en Segunda B alcanza cotas tales como ser líder del grupo y conseguir el posterior ascenso por la vía rápida, las responsabilidades y expectativas hacia el aficionado son máximas. Por ello, la directiva del Extremadura decidió la pasada semana dar la cara ante sus hinchas en una reunión grupal para resolver cualquier tipo de duda hacia la situación institucional del equipo. La entidad extremeña ha visto como su principal grupo inversor ha abandonado el proyecto para desembarcar en el Córdoba. Pese a que el presupuesto y la estabilidad del club están garantizados de aquí a final de temporada, la incertidumbre surge de cara al próximo año. En caso de no ascender, el club deberá encontrar otro inversor dispuesto a mantener un presupuesto millonario.

Lo que no ha transmitido dudas es el afán de la directiva por conseguir el ascenso: hasta cuatro entrenadores han pasado por el banquillo de Almendralejo esta temporada. Juan Sabas, quien fue destituido en pretemporada; y durante la campaña Agustín Izquierdo y Manolo Ruiz, hasta llegar al actual Rafael Martín Vázquez.