El UCAM Murcia espera una dura sanción para el Pinar Karsiyaka

El UCAM Murcia CB espera una dura sanción para el Pinar Karsikaya por todos los acontecimientos que se dieron en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League, que acabó con triunfo de los murcianistas por 65-79 que les deja a un paso de la clasificación para la Final Four. El encuentro estuvo rodeado de numerosos incidentes, como la rotura del marcador en el descanso que retrasó el inicio de la segunda parte una hora, y el lanzamiento de objetos a la pista, como mecheros, monedas y hasta una bota de militar. El equipo murciano firmó el acta bajo protesta y está elaborando un extenso informe que remitirá en las próximas horas a los organizadores de la competición.

El club, que esta misma temporada recibió un aviso de sanción por el simple hecho de gritar en un partido el speaker "Vamos Palacio", espera que la FIBA tome cartas en el asunto: "Me parece que FIBA tiene que pensar muy seriamente en estos acontecimientos porque si no se corrigen cosas como esta harán daño a la competición", decía Alejandro Gómez nada más acabar el encuentro. "Han ocurrido cosas del siglo pasado y FIBA debe tomar medidas», expresó el directivo murciano, quien también añadió que «el comportamiento del equipo turco es para expulsarlo automáticamente de la competición y que no juegue el próximo miércoles contra nosotros en Murcia».

Ibon Navarro, entrenador del equipo murciano, explicó sobre el encuentro que "lo que pasó después de la primera parte, en la que nos fuimos 19 puntos arriba en el marcador, no fue un partido de baloncesto, con 40 minutos los jugadores parados".

Sobre la falta antideportiva de Sadiel Rojas que costó la expulsión del alero, así como de sus compañeros Clevin Hannah y Ovie Soko por saltar a la pista cuando se encontraban en el banquillo, expresó que "en la acción de la antideportiva de Sadiel Rojas, algunos jugadores nuestros han entrado en la pista porque han empezado a caer mecheros y botes desde la grada. Se dio un cúmulo de cosas que no son baloncesto. No ha ayudado a que este partido ni esta competición tengan la seriedad suficiente", explicó el preparador de Vitoria, quien ya vivió esta misma temporada en un partido de pretemporada en San Javier la misma situación. En aquella ocasión, varios jugadores del Guaros de Lara saltaron a la pista y fueron descalificados por ello en aplicación del reglamento tras propinar Mario Little un codazo al entonces murcianista Marko Lukovic.

Navarro también expresó que "no es serio, en un partido de minibásket he visto más seriedad que aquí. Los árbitros no han tenido responsablidad, pero está claro que la organización y el club no han estado a la altura de la importancia de este partido", para considerar seguidamente que "lo mejor es que el partido acabó y que la diferencia que podíamos haber alcanzado podría ser mayor, pero los 14 puntos no son malos, aunque la eliminatoria no está decidida. Nos quedan 40 minutos y tenemos que hacer muy bien las cosas porque de lo contrario nos pueden remontar".

El técnico añadió sobre la descalificación de sus jugadores que "la norma es clara, no pueden entrar en el campo ni para separar, lo que no sé es si no ha entrado nadie de ellos y si los árbitros se han dado cuenta de que han entrado en el campo porque nos estaban cayendo objetos, incluso una bota ha caído a la pista y le han dado con un objeto a nuestro preparador físico". De hecho, según fuentes de la expedición murciana, también alcanzaron en la cabeza con un mechero a Vítor Benite.

Ahora se espera que el próximo miércoles, en el partido de vuelta, el Palacio de los Deportes se llene para animar a su equipo". "Ojalá que la gente en Murcia haya visto lo que hemos tenido aquí. Todo el mundo animando desde una hora antes, que en el descanso tampoco han parado, presionando mucho a los árbitros. Para nosotros y para nuestro público, jugar una Final Four sería una cosa increíble, y creo que merece la pena el esfuerzo de ir y que no vayamos al teatro, que seamos un poco turcos la semana que viene y apoyemos al equipo porque creo que se lo merece".