La FIBA abre un expediente disciplinario al Pinar Karsiyaka por los incidentes ante el UCAM Murcia

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ha anunciado a través de su cuenta oficial en Twitter que ha abierto un expediente disciplinario del Pinar Karsiyaka por los incidentes del público y los problemas en el marcador que se vivieron durante el partido ante el UCAM Murcia CB, correspondiente a la ida de los cuartos de final y que concluyó con victoria murcianista por 65-79.



"Se han abierto procedimientos disciplinarios contra Pinar Karsiyaka después de los incidentes de ayer" es el mensaje lanzado por la organización de la competición en su cuenta oficial.





Disciplinary proceedings have been opened against Pinar Karsiyaka after yesterday´s incidents. pic.twitter.com/Zt6LWfu5ea