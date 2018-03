Un consejo que se queda en reunión

Todos los focos volvieron a apuntar anoche hacia la Nueva Condomina en un nuevo episodio de la crisis institucional que rodea al Real Murcia. Sobre la última hora de la tarde de ayer fueron llegando algunos de los representantes del club para la realización de un consejo de administración que cada día que pasa en el calendario se encuentra más roto. Deseado Flores, Raúl Moro y Miguel Martínez acudieron a las oficinas para llevar a cabo dicho encuentro, que finalmente tuvo tintes de reunión. Y es que por otro lado, según pudo confirmar esta redacción, el resto de consejeros, Juan Merino y Gabriel Torregrosa, decidieron no asistir al estadio grana al considerar que la convocatoria no aguardaba el tiempo y forma para una citación de esta índole.

No obstante, el parte de asistencia no quedó ahí, puesto que entraron en juego dos nuevos actores en la Nueva Condomina. Al estadio también acudieron ayer Víctor Gálvez, representando a la empresa oriolana Gálvez Brothers, y Andrés López, quien fue abogado del presidente del FC Cartagena, Paco Belmonte. El asunto princial de su presencia podría estar motivado por ocupar uno de los asientos libres en el consejo que otorgaría todavía más poder tanto a Deseado Flores como Raúl Moro a la hora de tomar futuras decisiones. La empresa Gálvez Brothers abonó la última nómina de la plantilla del Real Murcia hace unos días y justo hace una semana anunció en un comunicado sus intenciones de adquirir las acciones de Raúl Moro solicitando autorización al Consejo Superior de Deportes pese a que anteriormente también afirmaron que no querían entrar en asuntos mercantiles.

Mismo movimiento que en primera instancia realizó el empresario Mauricio García de la Vega a principios de este mes -antes que Gálvez Brothers- al ejecutar la opción de compra del club contemplada dentro del contrato privado con el extremeño y por el que el control de la entidad debería pasar a manos del mexicano. Sin embargo, cualquier decisión tomada anoche en las oficinas de la Nueva Condomina, que al cierre de esta edición todavía se desconocían, podría verse impugnada por el resto de consejeros al celebrarse un consejo fuera de los órdenes establecidos que marcan los estatutos.

Estos últimos movimientos no hacen otra cosa que alargar todavía más la incertidumbre en el panorama institucional del club durante el tramo decisivo de la temporada en el que el equipo se encuentra inmerso por regresar al fútbol profesional. Los últimos pasos dados por este 'golpe de estado' en el consejo grana por parte de Deseado Flores y Miguel Martínez mantienen el 'secuestro' del club grana y el polvorín dentro de los despachos de la Nueva Condomina. Las intenciones de García de la Vega eran las de no alargar más este proceso para devolver a la estabilidad al Real Murcia lo antes posible, como expresó a los aficionados en su encuentro con ellos en la explanada del estadio el pasado domingo. Aunque, si los acontecimientos provocan la entrada de nuevos consejeros que permitan más poder a Flores y Martínez, podría estudiar el emprender acciones legales que le respalden tras adquirir las acciones del club.