Torregrosa y Merino no acudirán al consejo de esta noche en Nueva Condomina

Gabriel Torregrosa y Juan Merino no acudirán esta noche al consejo convocado de urgencia por Miguel Martínez en Nueva Condomina. Los dos consejeros del Real Murcia no estarán presentes en las oficinas del estadio grana para una reunión en la que formarán parte Deseado Flores, Raúl Moro y el propio Martínez, según ha podido confirmar esta redacción. Tanto Torregrosa como Merino mantienen firme la postura que comunicaron ayer en una nota de prensa al considerar que últimamente se están realizando movimientos "motivados por intereses personales" y dejando claro que no están de acuerdo con las decisiones de un consejo de administración que está tomado por la fuerza desde hace quince días.

Moro, Flores y Miguel Martínez, quien ahora actúa como presidente y convocó ayer una rueda de prensa para esta mañana que fue aplazada horas antes de su realización sin motivo alguno, son los que cuentan con la mayoría de votos dentro del actual consejo de administración, por lo que han sido los encargados de realizar movimientos como el despido de Pedro Gómez Carmona, director de fútbol, sin contar con la aprobación del resto de sus miembros. La postura de Miguel Martínez, quien ya ha abandonado su cargo como presidente en la Federación de Peñas, se antoja importante para el futuro en el club, aunque, de momento, ha dejado claro hacia donde inclina sus prioridades.