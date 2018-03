Las peñas del Cartagena quieren movilizar a dos mil aficionados para el derbi de Nueva Condomina

El cartagenerismo no piensa dejar solo a su equipo, el FC Cartagena, en el estadio Nueva Condomina con motivo del derbi que tendrá lugar dentro de doce días frente al Real Murcia. La Federación de Peñas del club albinegro, pese al precio impuesto por la directiva grana, así lo ha hecho saber. Tal y como confirmó su presidente, Miguel Ángel Muñoz, a este diario, «los precios no nos gustan, no nos vamos a engañar». El coste de las localidades, que estarán ubicadas en la Grada Lateral del feudo murcianista, será a un precio único de veinte euros para la afición visitante, el mismo que estableció la directiva del FC Cartagena para el choque de la primera vuelta tras la negativa mostrada por sus homónimos en el Real Murcia a negociar dicho coste.

En todo caso, pese a que el aficionado es el peor parado en esa guerra hostil establecida entre Deseado Flores, consejero delegado del Real Murcia, y el presidente del FC Cartagena, Paco Belmonte, el aficionado cartagenerista se verá obligado a rascarse el bolsillo. Un hecho que, pese a ello, no implica el rehúso del hincha albinegro, ya que tal y como comentó Miguel Ángel Muñoz a este diario, «nosotros no somos como otras federaciones, aunque no nos guste el precio vamos a organizar viaje a Murcia. Nosotros estamos en la obligación por nuestros aficionados y por nuestro equipo». Al haber transcurrido poco más de veinticuatro horas desde que se diera a conocer el coste de las entradas, hacer previsiones es demasiado arriesgado para el responsable de las peñas albinegras. En todo caso, Muñoz quiso valorar la posible respuesta que darán los aficionados ante un derbi cargado de alicientes: «Personalmente, creo que viajarán más de dos mil personas, aunque creo que también va a depender en cierta medida del partido de este domingo, ya que si el equipo gana a un rival directo como el Extremadura y conecta dos victorias consecutivas, la gente se motivará». De igual modo, tal y como recuerda la cara visible del peñista cartagenero, «el año pasado salieron casi treinta autobuses, por lo que espero que este año haya, como mínimo, más de veinte seguro».

Por otra parte, aunque el coste se considera desorbitado para tratarse de un encuentro de Segunda División B, Miguel Ángel Muñoz estimó que «aún no sabemos cómo va a reaccionar la gente por el precio. Para que una o dos personas solamente compren su entrada puede parecer bien, pero el viaje de una familia completa sería de ochenta euros, es un precio prohibitivo», aseguró. En cuanto a las reacciones mostradas por cada una de las aficiones en las redes sociales, en las que algunos hinchas murcianistas argumentaron que, pese a ser el mismo precio, la ubicación de la afición visitante en Nueva Condomina es mucho mejor en cuanto a comodidad y visibilidad, Muñoz argumentó que, pese a quien le pese, «el Fondo Norte Bajo es lo que tenemos en el FC Cartagena, ojalá pudieramos tener un estadio de cuarenta mil personas para que todos viéramos el fútbol de la mejor forma», alegó de forma coherente.

Por otro lado, el FC Cartagena aún no ha hecho oficial cuándo se pondrán a la venta las entradas para el partido de Nueva Condomina. Según han informado fuentes del club a este diario, como mínimo hasta el lunes no se iniciará el despacho de las localidades. Tras el encuentro frente al Extremadura, la entidad albinegra informará de los horarios y puntos de venta de las entradas. Además, también se desconoce