Ongenda: "Estos días de espera me han venido bien para recuperar el tono físico"

Hervin Ongenda ha sido presentado como nuevo jugador del Real Murcia en Nueva Condomina y podría ser una de las novedades en la convocatoria para el choque del domingo ante el FC Jumilla si José María Salmerón, entrenador grana, lo considera oportuno. El extremo francés, quien llegó de la mano de Pedro Gómez Carmona, director de fútbol que fue despedido hace unos días por el Consejo de Administración del club, está ya preparado para sumar sus primeros minutos como futbolista en la capital del Segura después de resolver los problemas burocráticos para llevar a cabo su inscripción. "Ha sido complicado porque quería jugar directamente, pero el tiempo de espera me ha servido para ponerme bien físicamente", afirma el jugador formado en las categorías inferiores del PSG.

"Con cada entrenamiento me siento mejor", dice el nuevo jugador grana, quien lleva casi un año sin disputar un encuentro después de pasar por Francia y Holanda. "Fueron recorridos complicados, no ha sido nada fácil, pero ahora me siento bien aquí", ha añadido Ongenda. "Escogí al Murcia porque tiene jugadores con calidad y me puedo adaptar mejor, una de mis aspiraciones era jugar en España y no tengo preferencia en ninguna posición de ataque", ha afirmado. Además, también ha valorado el recibimiento del vestuario. "Los compañeros me han acogido bien y estoy muy cómodo. He visto a un equipo muy sólido en estos partidos y que compite todos los días", ha aseverado.

El francés Hervin Ongenda ha contado con el extremo Jordan Domínguez, jugador del Real Murcia, como improvisado traductor y en su presentación no ha acudido nadie en representación del club después de la incertidumbre que rodea a la entidad en el apartado institucional y tras aplazar Miguel Martínez, presidente del club grana, una rueda de prensa prevista para hoy a las 12.00 horas.