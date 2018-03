La pareja feliz del Cartagonova

Goles son amores y sonrisas para una hinchada. Y al menos en ese apartado anotador, tanto el técnico del FC Cartagena, Alberto Monteagudo, como sus dirigentes y la propia afición, pueden respirar tranquilos. Esta temporada el gol albinegro ha tenido durante la primera vuelta nombre y apellidos. Aunque tras el mercado de invierno, ese honor se ha compartido.

Isaac Aketxe, con doce tantos este curso, y Rubén Cruz, quien llegó al Cartagonova el pasado mes de enero y ha materializado seis tantos en poco más de dos meses, se han convertido en la pareja feliz de la ciudad portuaria. Tanto el atacante vasco como el utrerano han sido capaces de calmar los ánimos y apaciguar las críticas hacia los resultados más recientes del equipo con sus goles. Pese a que la dinámica de resultados no es la más autoritaria, con dos victorias, dos empates y una derrota en los últimos cinco choques, tanto Aketxe como Rubén Cruz han demostrado estar al nivel que exige la elástica albinegra y un proyecto diseñado para ascender de categoría.

Precisamente su técnico, el manchego Alberto Monteagudo, se mantenía algo reacio durante esta segunda vuelta a alinear a ambos futbolistas a la vez para formar pareja en la punta de ataque. El propio entrenador albinegro reconoció sentir temor a que sus atacantes más prolíficos no se entendieran sobre el campo. Pero nada más lejos de la realidad. En los últimos cuatro choques del FC Cartagena, Cruz y Aketxe monopolizan la producción anotadora del equipo, con tres tantos cada uno, y en tres de ellos, ambos partieron como titulares en el once inicial. El único de esos encuentros en el que Monteagudo no optó por formar con ambos en la delantera, el FC Cartagena mostró su peor cara en el plano ofensivo, y fue en el choque de hace nueve días frente a Las Palmas Atlético (1-1). En todo caso, Rubén Cruz saltó al césped en la segunda mitad para reencontrarse con su 'nuevo amigo', Aketxe, y consiguió firmar el tanto del empate cartagenerista.

Por otro lado, los registros de ambos con la camiseta del FC Cartagena están siendo extraordinarios. Aketxe acumula doce tantos en la temporada, superando así la mejor marca reciente de un goleador albinegro, que data de la temporada 2014-2015, y que estableció Chus Hevia con once tantos. Cabe destacar, además, que Aketxe ha participado en 24 de los 31 encuentros que se han disputado, por lo que el futbolista del FC Cartagena podría incluso haber sumado algún tanto más de no ser por las lesiones.

En cuanto a Rubén Cruz, el futbolista sevillano ha recuperado la sonrisa en el Cartagonova después de una temporada y media aciagas. El delantero, que firmaba por la entidad portuaria en el mes de enero, aterrizaba en el Cartagena tras una campaña y media sin ver puerta con el Cadiz en Segunda -en concreto, en 31 partidos disputados-, números desoladores para un atacante. En todo caso, la proyección estadística de sus datos invitan a pensar que Rubén Cruz podría alcanzar promedios goleadores similares a los de su mejor año en Segunda División B, en el que marcó veintitrés tantos en 36 encuentros con el Albacete. Ahora, Rubén Cruz, con seis goles en diez partidos, podría alcanzar los diez tantos en media temporada con el FC Cartagena, en caso de proseguir con esos registros.

En definitiva, el exigente respetable del FC Cartagena, que en las últimas semanas había focalizado sus críticas hacia las alineaciones de Monteagudo, puede al menos estar tranquilo y quedar satisfecho con los últimos movimientos del técnico manchego en lo que a la parcela ofensiva se refiere. Al menos, los delanteros Isaac Aketxe y Rubén Cruz, gracias a sus grandes números, así lo están demostrando sobre el césped.