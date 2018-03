Prohibido pegarse a las sábanas

El Real Murcia hoy regresa a la Nueva Condomina después de completar otra semana totalmente centrada en la polémica institucional que ha vuelto a dejar más capítulos que no invitan a despejar la incertidumbre en los despachos en un futuro inmediato. Pero eso no debe frenar a un conjunto grana que busca asegurar su presencia en el play off de ascenso a Segunda a falta de ocho jornadas para que acabe la liga regular. El equipo de José María Salmerón, entrenador del Murcia, no puede descansar ni un solo minuto y hoy, a las 11.00 horas ( La 7TV), tiene prohibido saltar al césped con legañas y con letargo en el encuentro ante Las Palmas Atlético.

Primero porque deberá adaptarse a un horario poco habitual, minado también por el cambio de hora primaveral, y segundo porque se enfrenta a uno de los equipos que mejores números presentan en toda la segunda vuelta. El Murcia deberá demostrar que ha aprendido la lección de no fiarse ante un filial, puesto que el último que visitó la Nueva Condomina, el Córdoba B, se acabó llevando los tres puntos. El equipo canario se plantará en la capital del Segura con mucho que ganar y poco que perder para intentar abandonar la zona peligrosa de la tabla lo antes posible en esta recta final; mientras que el Real Murcia buscará enlazar su tercera victoria consecutiva para asentarse en los puestos de play off de ascenso y apretar todavía más la parte alta de la tabla en caso de que al Marbella o al FC Cartagena le tiemblen las piernas en las últimas jornadas.

Espoleados por la victoria en el último minuto ante el Granada B (1-2) con la 'chilena' del central Molo, el equipo murciano buscará mantener el pie en el acelerador como hiciera en el tramo final del pasado curso que le llevó a ocupar la segunda plaza del grupo IV. No obstante, Salmerón deberá retocar de nuevo su plan inicial debido a las molestias físicas que impedirán disputar el encuentro al central David Mateos y el extremo Carlos Martínez. El defensa madrileño, otro de los héroes de Granada con su tanto de falta, sufrió minutos después una rotura en el sóleo de su pierna izquierda, mientras que Carlos Martínez se encuentra en la fase final tras sufrir también una rotura en el bíceps femoral.

Esto hará que Charlie Dean y el propio Molo compartan el centro de la zaga y puede que Jordan Domínguez repita en la banda después de dejar buenas sensaciones en el duelo de la pasada jornada saltando de inicio. Las Palmas Atlético por su parte, pese al descanso en Primera División por el paréntesis de las selecciones, no podrá contar con Agoney González por lesión y además, Benito Ramírez, con molestias, tiene pocas posibilidades de estar en la convocatoria, donde tampoco entrará Erik Expósito, ya integrado en el primer equipo. Aunque recuperarán a Josemi, quien ha estado fuera diez semanas por una lesión.