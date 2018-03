El fiel reflejo de una segunda vuelta desastrosa

Al UCAM Murcia se le acaban las excusas. La temporada sigue tomando tintes preocupantes para un proyecto confeccionado para luchar por el retorno a Segunda División. Pero conforme se acerca el final de la campaña, el equipo universitario, representado por una defensa calamitosa, continúa de capa caída en una segunda vuelta de curso que está siendo especialmente deficitaria. Con tres victorias en los doce partidos que comprenden esta segunda parte de la temporada, el UCAM se mantiene en la pelea por el play off por demérito de sus rivales, y no por sus buenas actuaciones personales. No obstante, en un momento en el que los de arriba empiezan a sumar puntos de forma continua, ya sea con victorias o empates, los universitarios acumulan más tropiezos que alegrías y ven su ambicioso proyecto, especialmente tras el mercado de invierno, tambalearse de forma peligrosa.

En el día de ayer, solo un equipo compareció en el Municipal de Santo Domingo, al menos, durante los primeros cuarenta y cinco minutos. La línea más defensiva del equipo fue una auténtica caricatura: Javi Jiménez volvió a dar otra de cal; los canteranos Javi Fernández y Johan evidenciaron el estado de nervios del equipo atrás; Kitoko se vio superado en la banda izquierda, una demarcación que no es la suya; y Dani Pérez, dormido durante todo el choque, cuajó una pésima actuación que poco recuerda al temple y a la seguridad de hace dos temporadas. El UCAM se vio partido y sobrepasado en la medular por un CD El Ejido que campó a sus anchas como quiso, dejando volar la imaginación de sus talentosos y rápidos atacantes.

Con la concentración necesaraia, los locales ganaron todos y cada uno de los duelos individuales que se vieron en el choque. Corral y Pino fueron un auténtico dolor de cabeza para Javi Jiménez, y Alfonso y Velasco surtieron de balones a sus atacantes con criterio y claridad. El UCAM se suicidó en Santo Domingo con su indolencia, algo que no dudó en aprovechar un El Ejido que se juega la vida por abajo. Sin embargo, los universitarios no solo no supieron contener el vendaval almeriense, sino que prácticamente se apartaron y volvieron invisibles dando facilidades a los locales. En apenas trece minutos, el CD El Ejido dio el partido prácticamente por sentenciado con dos goles claramente significativos del desastre defensivo.

En el 7', Alfonso entró por banda izquierda para ganar la partida a Johan y Dani Pérez. El balón llegó al área pequeña, y Javi Jiménez, meta universitario, erró de forma evidente al salir de forma lenta y viendo como Corral se anticipaba para rebañar la pelota y dejar el balón muerto para que Antonio Pino marcase a placer. Tan solo cinco minutos después, en el 13', el CD El Ejido volvió a asestar una puñalada letal a los universitarios. Velasco apareció por la derecha tras una veloz transición en ataque, introdujo el balón en el área, y Samu Corral ganó la ventaja a Javi Fernández para disparar cruzado y marcar el segundo del partido.

Con esa cómoda renta, lograda en tan poco tiempo, parecía que el CD El Ejido podría limitarse a gestionarla. Pero nada más lejos de la realidad. Dani Pérez se durmió en la salida de balón, y tras perderla tras robo de Corral, Pino falló casi a puerta vacía. El UCAM apareció una vez en todo el primer tiempo, pero Gerard Oliva sigue sin justificar la insistencia de la directiva en ficharlo. El central Gabri sacó su disparo bajo palos. En el segundo tiempo, con el partido más abierto y el UCAM roto, se sucedieron las ocasiones para ambos conjuntos. Cristian Arco y Javi Jiménez intervinieron con solvencia cuando debieron, salvo en el último instante, cuando Samu Corral rubricó el destrozo almeriense sobre el equipo universitario. Recibió en contraataque, y ajustó el disparo al poste para firmar el definitivo 3-0. Fue el fiel reflejo de un equipo descabezado desde hace muchas semanas, y la imagen de una plantilla que, por mucho que insista en su discurso, no parece capacitada para luchar por el play off.