Empate insuficiente de ElPozo en el 'clásico'

ElPozo ha firmado un empate (3-3) frente al Movistar Inter en un encuentro de máxima igualdad en el que ningún equipo llegó a sobresalir por encima del otro. Si bien el cuadro local ha mostrado buena imagen durante el choque, el resultado supone que los de Duda pierdan la segunda plaza de la tabla en favor del Barcelona.

El duelo no pudo empezar de pero forma para los intereses locales ya que no se había cumplido ni medio minuto del partido cuando Gadeia adelantaba al Inter al transformar magistralmente una falta. Los de Jesús Velasco se mostraron mejor plantados sobre la pista hasta que Duda movió a todas las piezas de su banquillo y Andresito llevaba la igualada al luminoso al poco de saltar a la pista (min. 5). Se equilibraba el marcador, las fuerzas y ElPozo comenzó a encontrarse más cómodo sobre el parqué pero las ocasiones no llevaban peligro. Duda pidió tiempo muerto y sus pupilo se reactivaron, logrando adelantarse en el encuentro gracias a un nuevo tanto de Andresito. Sin embargo, el conjunto madrileño tomó el balón y se lo dejó a Ricardinho para que el astro portugués obrara su magia. No defraudó el crack luso y llevó el empate al marcador (minuto 19) poco antes de acabar el primer tiempo.

En el segundo, los equipos se olvidaron de las jugadas elaboradas y se mostraron más verticales. Las ocasiones de gol se mostraron más claras pero la definición fallaba. Y, en un error de Pito, el Inter se ponía por delante. Tocaba remontar para el cuadro de la capital del Segura y Matteus, dos minutos después, lograba llevar el empate. Los últimos minutos, en los que cada equipo llevaba cinco faltas, se jugaron al límite pero la efectividad no se alió con ningún conjunto y el partido murió con un empate justo que, más allá de la buena imagen que le pueda reportar a los locales, de poco le sirve en sus aspiraciones ya que han cedido la segunda plaza.