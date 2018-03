El UCAM quiere dar otro empujón

Hacía más de dos meses que el UCAM CB Murcia no podía contar con una semana completa de entrenamientos y ha aprovechado estos días para recargar las pilas con vista a los exigentes encuentros que le tiene reservado el calendario. No obstante, el poder trabajar con más tiempo de lo habitual, no ha sido sinónimo de tranquilidad. Ibon Navarro, entrenador universitario, ha tenido que lidiar con varias molestias que arrastran sus jugadores y el técnico vitoriano avisó en la previa de que el jugador que no rozase el cien por cien de su estado físico tendría muy difícil saltar a la pista. Y es que esta tarde saltará a la pista del Palacio, a las 19.00 horas ( Movistar +, dial 55), un Delteco Gipuzkoa Basket sin nada que perder al tener a su alcance el objetivo más importante tras su regreso a la Liga ACB.

El conjunto de San Sebastián tiene los deberes casi encarrilados al estar cinco victorias por encima de la zona peligrosa de la clasficiación que ha logrado jugando sus partidos con atrevimiento y valentía. Eso le ha llevado a convertirse hasta ahora en el mejor equipo en el rebote ofensivo de la Liga Endesa, precisamente uno de los puntos fuertes del UCAM. Por eso, el equipo universitario no puede reservar nada de fuerzas pensando en el duelo de ida de cuartos de final de la Champions ante el Pinar Karsiyaka si desea mantenerse en la batalla por el play off de la ACB, que se encuentra a tres triunfos de distancia, ni tampoco si quiere quitarse el mal sabor de boca del último cuarto ante el Andorra.

Ibon Navarro no podrá contar con Antelo, por una sobrecarga en el tendón de Aquiles, y casi seguro regresará el base Hannah tras superar su enlongación en el aductor. Será una buena prueba para poner a prueba todas las líneas del UCAM antes de afrontar el tramo decisivo de la temporada y, sin duda, un encuentro especial para los visitantes Fede Van Lacke y Daniel Clark, quienes regresarán al Palacio tras pasar por el equipo murciano. Además, el interior Danny Agbalese, quien estuvo a prueba en 2015 con el UCAM tras despuntar en la LEB Oro, también se ha convertido en un importante arma para los de Porfi Fisac, técnico visitante.