El UCAM saca músculo ante el Gipuzkoa Basket

El UCAM CB Murcia se ha llevado la victoria en el Palacio ante el Gipuzkoa Basket (83-69) y eso le asegura mantenerse vivo una jornada más en la batalla por entrar en los puestos de play off de la Liga Endesa. El equipo universitario reaccionó tras el descanso y gracias a su defensa consiguió despegarse de su rival en el marcador y cerrar un partido que estuvo vivo prácticamente hasta su final. Soko, Urtasun, Kloof y Benite superaron la decena de puntos en una tarde en la que el trabajo ofensivo estuvo muy repartido.

El UCAM cerró la primera parte del choque ante el Gipuzkoa Basket por debajo en el marcador (38-39) después de tener que remontar un mal inicio. El escolta Vítor Benite y el base Charlon Kloof lideraron la reacción de los universitarios en unos veinte minutos en los que se toparon con la defensa del cuadro donostiarra. Los de Ibon Navarro, entrenador del UCAM, tuvieron que remontar un parcial de 0-7 que llegó con la entrada de Lima y Delía en la pintura junto a Benite (8-16). No obstante, el base Chery y la entrada de Norel cortaron la reacción local, aunque un parcial de 8-0 para el UCAM le sirvió para dominar el primer cuarto con otro triple del escolta brasileño (20-16).

Las faltas de Kevin Tumba y Augusto Lima en el segundo cuarto mermaron el juego interior del UCAM pese a que el cuadro murciano tomó el ritmo del partido. Sin embargo, otros malos minutos en ataque permitieron al Gipuzkoa mantenerse en la pelea e impedir que los locales tomasen algo de aire (26-26) con un Dani Pérez que hizo daño pese a que se llevó un espectacular tapón de Kloof. Pardina contestó a un triple del holandés mientras que a los jugadores universitarios se le escaparon varios rebotes de las manos. Van Lacke, sin oposición, y Agbalese anotaron las últimas canastas del primer tiempo y eso permitió a los visitantes dominar el marcador al término de los primeros veinte minutos (38-39).

El descanso sentó como agua de mayo a los de Ibon Navarro y tras reajustar su defensa noquearon a un Gipuzkoa Basket que no volvió a levantar cabeza. Los visitantes tan solo pudieron lograr diez puntos en el tercer cuarto; mientras que el UCAM superó la veintena de forma holgada pero trabajando cada canasta (52-45). Augusto Lima supo sacar siempre petróleo bajo el aro y los exteriores leyeron a la perfección a la defensa donostiarra para sacar ventaja con sus penetraciones. Antes de encarar el último cuarto apareció un excelso Urtasun, quien repartió juego y también ayudó en la anotación (62-49).

El Gipuzkoa Basket se vino abajo cuando contempló la distancia en el marcador, pero todavía así Ibon Navarro siempre pidió más a los suyos para que no desconectasen. Con Marcos Delía en la pista, el UCAM apostó por ataques más largos para terminar sacando tajada de los posteos o de los lanzamientos de media distancia con Kloof como referente (73-56). Aún así, los visitantes intentaron seguir la estela universitaria con un Daniel Clark, exjugador del UCAM, muy acertado desde el triple y también en la zona (78-65). No obstante, el cuadro murciano supo 'jugar' con su ventaja en los últimos compases para que no se escapara el triunfo (83-69).