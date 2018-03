"Necesitamos el apoyo de la gente, nos hemos ganado el derecho"

Pide a sus jugadores que asuman la importancia de lo que se juegan para hacer mejor al equipo

Alberto Monteagudo fue claro en la previa del encuentro que su equipo disputa el próximo sábado ante el Jumilla, a la hora de analizar la situación del equipo. Primero no tuvo reparos en decir que no hay nadie más culpable de los últimos tropiezos que él y sus jugadores, para que, una vez asumida la culpabilidad, pedir a la afición que apoye en un momento tan delicado y donde tanto se están jugando esta temporada.

Así, el preparador albinegro indicó en la rueda de prensa que ofrecía a los medios de comunicación que «necesitamos el apoyo de la gente. Creo que nos hemos ganado el derecho de que la afición no dude de nosotros. Llevamos dos años seguidos en play-off» explicaba.

Insistió el albaceteño que la asignatura pendiente sigue siendo el Cartagonova. «Tenemos un césped perfecto, jugamos delante de nuestra afición y los números dicen que los mejores, donde mejor hacen las cosas y ganan los campeonatos es en su campo. Tenemos que dar el paso ahora y sumar todos».

El técnico no quiso llegar a comparar la situación que atraviesa el equipo este año con respecto a la pasada campaña, al considerarla no equiparable. «Respeto todas las opiniones y entiendo la preocupación, pero el ser humano es negativo por naturaleza. Esta plantilla y el cuerpo técnico se han ganado el derecho de que la grada nos apoye y no se dude de nosotros. Es cierto que lejos de casa ganamos más pero no quiero pensar que nos ocurrirá como el año pasado».

Monteagudo volvía a insistir en que los aficionados deben estar con el equipo. «Necesitamos a la gente cuando el equipo vaya empate a cero, no cuando ganamos por 2-0. Los necesitamos porque el FC Cartagena es de los cartageneros y no de un entrenador que viene de Albacete».

Esta semana el director general de la entidad, Manolo Sánchez Breis, salía en defensa de su entrenador por las críticas recibidas tras el empate en Las Palmas, a lo que Monteagudo fue aludido y dijo que «a Manolo siempre le agradezco los gestos que tiene porque siempre quiere ganar. Todo lo que no sea remar entre todos es restar al equipo para que logre el objetivo. Hemos perdido puntos en las últimas jornadas, pero estamos muy cerca del Marbella y eso habla también bien de nosotros, que sigamos ahí. No seré yo quien diga que la afición es culpable de algo. Pero sí digo que la necesitamos ahora».

El técnico es optimista y muestra confianza plena en su equipo. Eso sí, pide que los pesos pesados den un paso al frente tal y como viene haciendo Hugo Rodríguez, baja este partido. «Estoy pidiendo que sean más jugadores los que se unan a esos números que tiene Hugo Rodríguez. Ahora es el momento de dar la mejor versión de cada jugador, para dar un paso al frente como equipo también».

También fue preguntado el entrenador por un Jumilla que llega en un buen momento tras empatar ante el Extremadura. «Tiene buenos futbolistas aunque esté abajo como Titi, Chacopino o Fran Moreno. Pero yo siempre digo, respetando al contrario, que necesitamos nuestra mejor versión para que eso nos lleve donde queremos ir, yo el primero. Yo soy el más crítico conmigo mismo porque yo no aspiro a entrenar en Segunda B durante los próximos diez años, yo quiero estar en Segunda o en Primera. Y mi objetivo es quedar primero y subir a las primeras de cambio. Por eso digo que necesitamos la suma de todo el mundo, del periodista también. Tenemos que cambiar de categoría todos porque somos de Segunda B todos».

Por último recordó que Pau Torres está en condiciones de regresar. «Se le ve con muchas ganas, pero ahora mismo no es una decisión fácil la que hay que tomar».