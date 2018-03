García de la Vega tiende la mano a Gálvez Brothers para desbloquear la crisis grana

El norteamericano se ofrece a abonar a la otra parte el dinero que pusieron para pagar una nómina a la plantilla

Mauricio García de la Vega tiene prohibida la entrada en Nueva Condomina. Así lo decidieron Miguel Martínez y Deseado Flores la pasada semana. El mexicano, que fue relegado en el momento en el que acudió a la notaría a ejecutar la opción de compra que tiene sobre el paquete accionarial de Raúl Moro, ha visto frenados todos los proyectos que tenía en mente para ir dando estabilidad a un club que en el último año ha empeorado su situación económica por la mala gestión del equipo del ya ex presidente. Pero el encontrar las puertas de las oficinas de la entidad cerradas no ha paralizado las intenciones del norteamericano, que sigue defendiendo que es el propietario del Real Murcia y que solo falta que el Consejo Superior de Deportes dé el visto bueno a la operación.

Raúl Moro, que ha recuperado el apoyo en el consejo de Deseado Flores y Miguel Martínez, no es el único obstáculo de De la Vega. Desde hace una semana otro nombre apareció sobre la mesa. La empresa Gálvez Brothers se hacía cargo del pago de una nómina, aunque poca más información se aportó. Según Moro, los oriolanos se encargarían de la gestión del club; según la firma, ellos no tomarían el control. Eso hasta que el lunes, desde la sociedad alicantina se hizo llegar un nuevo comunicado en el que se informaba que habían «solicitado autorización al Consejo Superior de Deportes para la adquisición del 84,2% de las acciones del Real Murcia cuya titularidad corresponde a Corporación Empresarial Augusta SL, sociedad administrada por Raúl Moro». Ese paquete que ahora quiere Gálvez Brothers es el mismo que Mauricio García de la Vega dice tener en su poder después de hacer valer la opción de compra que había en el contrato que firmó en diciembre con el extremeño.

El cambio de opinión de Gálvez Brothers se conoció el martes, e inmediatamente después Mauricio García de la Vega decidió que tenía que dar un paso al frente para acabar con la inestabilidad que complica la delicada salud del Real Murcia. Por ello, el mexicano cogió el teléfono y se puso en contacto con representantes de la firma oriolana, con los que se ha reunido para intentar llegar a una solución.

El norteamericano, pese a todas las dificultades que está encontrando desde que dejó entrever que iba a apartar del club a Deseado Flores, no está dispuesto a marcharse. Aunque en todo este periodo de crisis no ha hecho declaraciones, intentando mantener la calma para no abrir una guerra que ensucie más el ambiente, De la Vega ha seguido dando pasos. El último, tal y como publicó ayer este diario en su edición digital, consistió en sentarse a la mesa con representantes de Gálvez Brothers. Durante la reunión, el norteamericano se comprometió a abonarles la cantidad que pusieron hace unas semanas para pagar una de las nóminas a la plantilla. Con este gesto, Mauricio García quiere transmitir que va en serio en su intención de tomar el control del Real Murcia para llevar a cabo su plan.

Después de escuchar al representante FIFA, Gálvez Brothers se comprometió a estudiar la propuesta. Si el gesto de paz de Mauricio García de la Vega llega a buen puerto, el mexicano apartará un obstáculo de su camino, aunque todavía tendrá que seguir remando para poner fin al secuestro al que Miguel Martínez y Deseado Flores tienen sometido al club desde hace una semana. El murciano, nombrado presidente tras la dimisión de Raúl Moro, es el que más críticas está recibiendo, y es que desde varios frentes le acusan de dejar de lado al murcianismo y de pensar solo en sus intereses. De hecho, muchos peñistas ya han perdido cualquier confianza en una persona que llegó al consejo como representante de las peñas.