El UCAM no entiende de prioridades

El UCAM Murcia CB está a dos partidos de la clasificación para la Final Four de la Champions League y a una distancia de tres de los play off por el título de la ACB cuando quedan once jornadas por disputar. Mientras que un objetivo está cerca, el otro se ha alejado mucho tras la derrota en Andorra. Pero en el club no entienden de priorizar. Nadie quiere hablar de centrar todos los esfuerzos en el campeonato continental y bajar la guardia en el doméstico. «Si algún jugador piensa en eso [priorizar], lo mejor es que coja la puerta y se marche. No entendemos de otra cosa que no sea jugar los play off. Hace dos temporadas ganamos los últimos cinco partidos y aquí nadie bajó los brazos. No sé si vamos a entrar en play off o no, pero no nos vamos a rendir», afirmaba ayer de forma tajante en rueda de prensa Alejandro Gómez, director general, quien se mostró ambicioso al decir que «nos quedan 11 partidos de liga y queremos ganarlos todos».

El primer reto es vencer esta sábado (19.00 horas) al Gipuzkoa. «El del sábado es el partido más importante. Nos jugamos los garbanzos. Si jugamos normal, San Sebastián nos va a pasar por encima; si no les planteamos una guerra, nos equivocamos. Y como pasó con Burgos, sería difícil ir a jugar a Turquía el próximo martes si perdemos aquí con San Sebastián, que es un rival directo -lleva 10 triunfos- y que está haciendo una temporada espectacular». Gómez, además, considera que «tenemos que trabajar a nivel psicológico, que no pensemos que somos lo que no somos. Si los jugadores se consideran mejores, se equivocan. Tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y nos equivocaríamos si nos diera un subidón por haber ganado al Tenerife».



Sede de la Final Four

El club quiere pedir la sede de la Final Four de la Champions League, aunque para ello «lo primero y más importante es eliminar al Pinar Karsikaya, que es un equipazo y nos ha ganado las dos veces esta temporada», dijo Gómez, para añadir que «acoger la Final Four sería importante para la ciudad y un acicate para la hostelería y el turismo. Si tenemos la suerte de eliminar al Pinar, creo que es un buen momento para que todo el mundo se sume al carro, para que todas las instituciones estén implicadas, y un buen momento para dejarnos de historias e ir todos de la mano», dijo en alusión a las malas relaciones con el Ayuntamiento.