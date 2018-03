"Nos hemos ganado el derecho a que no se dude de nosotros"

El entrenador del Cartagena, Alberto Monteagudo, ha hecho un llamamiento a los aficionados de su equipo para que apoyen a los futbolistas ahora, cuando restan ocho jornadas para el final y en el momento en el que han surgido algunas voces discordantes con el juego y los resultados del conjunto albinegro. "Le tengo el máximo respeto a la afición", expresaba el albaceteño, para seguir diciendo que "entiendo la preocupación que puede haber surgido alrededor del equipo, pero esta plantilla se ha ganado el derecho a que se crea en ellos".

El técnico afirma que nada tiene que ver esta plantilla y la situación actual a lo sucedido el año anterior en estas fechas en las que el FC Cartagena caía en picado en la clasificación y de ser primero acabó en cuarto lugar y con muchos apuros para meterse en el play off de ascenso. "No quiero ponerme a mirar el año pasado porque no es igual la situación. Nosotros nos hemos ganado el derecho para que los aficionados nos presten su respaldo y no se dude de nosotros".

Monteagudo añadía que "ser primeros durante tanto tiempo desgasta mucho. Nosotros lo que pretendemos siempre es hacer las cosas bien y que la gente esté contenta, pero necesitamos de la afición cuando el partido está empate a cero y no cuando ganamos 2-0.- Los necesitamos porque Cartagena es de los cartageneros y no de uno de Albacete que viene aquí a entrenar".

Reconocía que no echa la culpa a nadie de lo sucedido fuera de la entidad. "La responsabilidad es mía y de los jugadores, pero seguimos pensando que a dos puntos que estamos del primero podemos aún acabar siendo campeones. No es fácil, pero a ocho jornadas para la conclusión es posible".

Además, el preparador aprovechó el momento para pedir el máximo compromiso de sus futbolistas cuando se le preguntó por la baja por sanción de Hugo Rodríguez. "Está ofreciendo -Hugo Rodríguez-, una de sus mejores versiones. Tiene unos números muy buenos y lo que estoy pidiendo es que haya más gente que se sume. Es el momento de asumir responsabilidades y que cada jugador dé un paso al frente".