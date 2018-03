Las Peñas del Cartagena piden el respaldo de la afición

La Federación de Peñas del FC Cartagena pide el apoyo de los aficionados que acuden al Cartagonova en un momento en el que el FC Cartagena ha demostraado flaqueza cuando quedan ocho jornadas para acabar la temporada. En una carta dirigida a los aficionados, los peñistas dicen que es el momento de que los jugadores sientan el respaldo de la grada. «Sí, los aficionados siempre estamos. Para las buenas y para las malas, pero es en momentos como éste, cuando parece que surgen dudas, cuando los aficionados al FC Cartagena, peñistas y no peñistas, debemos cerrar filas en torno a nuestro club (...). Sabemos que somos uno de los rivales a batir y son muchos los intereses externos que intentan e intentarán desestabilizarnos. No caigamos en su juego y contribuyamos a ello sin darnos cuenta».

Añade la nota que respetan las voces que no están contentas con lo visto últimamente en el equipo. «Es verdad que todos nos podemos enfadar y pedimos más a nuestro equipo pero ante las 8 finales que quedan, 5 de ellas en casa, sabemos desde la FPFCCT que nos estamos jugando la posibilidad de ser campeones (...) por lo que pedimos a todo el cartagenerismo, jugadores, cuerpo técnico, directivos, prensa, aficionados?que apoyemos juntos para conseguir el ansiado objetivo. Todos queremos lo mismo, pero siempre teniendo presente que los aficionados son los que van al campo, no los que por redes sociales critican y no son ni abonados.

Desde esta Federación de Peñas siempre respetaremos y entenderemos las diversas opiniones que surgen desde la masa social del club, pero a la vez os pedimos a todos que hagamos ese esfuerzo conjunto sabedores de que la recompensa merecerá la pena».