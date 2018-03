Gálvez Brothers solicita al Consejo Superior de Deportes la adquisición del Murcia

Si hace una semana se conocía que la empresa Gálvez Brothers pagaba una nómina a la plantilla del Real Murcia, la entidad con sede en Orihuela ha comunicado hoy sus intenciones de hacerse con el control del club grana al adquirir las acciones de Raúl Moro. "Gálvez Brothers ha solicitado al Consejo Superior de Deportes la autorización para la adquisición del 84,2% de las acciones del Real Murcia cuya titularidad corresponde a Corporación Empresarial Augusta, sociedad administrada por Raúl Moro Martín, quien ha dado el visto bueno a dicha solicitud", ha informado recientemente a través de un comunicado.

No obstante, esta misma empresa anunció hace unos días, y tras cancelar una convocatoria de prensa en menos de una hora, que su propósito "no es asumir la gestión del club, responsabilidad que recae únicamente en su Consejo de Administración". Esto solo hace aumentar la incertidumbre y el descontrol en la parcela institucional del Real Murcia, puesto que Mauricio García de la Vega, gestor del club desde el pasado mes de diciembre, ya ejecutó hace unas semanas una cláusula en su contrato privado con Raúl Moro para hacerse cargo del club trasladando también sus pasos al Consejo Superior de Deportes. Un hecho que el empresario extremeño y el actual Consejo de Administración de la entidad grana no comparten y que ha desencadenado en la contratación de seguridad privada en las oficinas para impedir la entrada al gestor mexicano así como el reciente despido de Pedro Gómez Carmona, director de fútbol y persona de confianza de García de la Vega.

"Gálvez Brothers quiere hacer un llamamiento a todos los aficionados y resto de empresas de Murcia a que continúen con la iniciativa que ha empezado, ayudando al club para que consiga ascender, y animándoles a que acudan el próximo partido a apoyar al equipo", concluye el comunicado.