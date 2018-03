El murciano Portu rinde homenaje a su abuelo Antonio

El murciano Cristian Portu se ha hecho un hueco entre los grandes durante su primera temporada en Primera División. El jugador de Beniel que milita en el Girona, que el domingo fue titular en el Bernabéu en la derrota por 6-3, acumula 11 goles y cuatro asistencias en su estreno en la Liga Santander y para la previa de ese encuentro hizo un repaso de sus inicios hasta el presente en un reportaje para las cámaras de Movistar +. En los éxitos que hoy le han llevado a convertirse en uno de los futbolistas revelación del campeonato aparece Antonio Portugués, abuelo del jugador de Beniel, quien fue una pieza clave durante su formación desde que dio el salto a las bases del Real Murcia para después pasar por las categorías inferiores del Valencia y el Albacete, en Segunda División.



"Le debo casi todo. Cuando di el salto al Real Murcia tenías que tener tus propios medios para ir al campo de entrenamiento o a los partidos. En ese momento mis padres estaban trabajando y, entonces, apareció mi abuelo para llevarme a todos sitios", explica el centrocampista murciano en el reportaje emitido en la previa del partido de Movistar + de ´La Casa del Fútbol´.



A sus 82 años, Antonio Portugués se muestra orgulloso del camino recorrido por su nieto y el primer tanto que anotó Portu en su carrera en Primera División con el Girona fue para él. "Tenía claro para quién iba a ser, fui a la cámara y le dije: ´Abuelo, va por ti´", afirma el jugador.



"Si viene algo más será bienvenido, pero nos tenemos que conformar con esto. Que no es poco", añade el abuelo del centrocampista del Girona, quien se convirtió en uno de los protagonistas hace unos meses en el partido de la primera vuelta ante el Real Madrid donde el equipo de Zidane cayó en Montilivi con un tanto del murciano. "Con saber que le has metido gol al Madrid, al Barcelona, al Atlético, al Valencia o al Bilbao? yo ya he cobrado todo por lo que he hecho", afirma el abuelo de Portu.





"Abuelo, esto va por ti".

La historia de Cristian Portu. pic.twitter.com/gJaw0fsXIP — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 18 de marzo de 2018