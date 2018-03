Este Cartagena preocupa

El equipo cartagenero inquieta la meta solo en el último cuarto de hora, pero se pone en las manos de un rival que sigue en puesto de descenso.

El FC Cartagena se llevó un premio excesivo en el partido que dirimió a mediodía en el estadio anexo al Gran Canaria ante Las Palmas Atlético. El empate a uno ante el filial amarillo es, por contra, insuficiente para las expectativas de un equipo que quiere arrebatarle el primer puesto al Marbella, pero que en esta segunda vuelta no está demostrando la fortaleza de la primera etapa de la competición y que empieza a parecerse cada vez más a aquel Cartagena de la campaña anterior que se desmoronó en el último tramo y que a punto estuvo de no meterse en los play off por el ascenso.

La de ayer ante Las Palmas Atlético fue una de las peores imágenes que ha ofrecido este equipo en lo que va de temporada. El bloque albinegro fue una sombra de otras ocasiones, estuvo sometido durante 75 minutos por un rival que ocupa puesto de descenso y que, por ocasiones y fútbol, hizo mucho más que los albinegros para llevarse los tres puntos.

Pero el gol de Rubén Cruz en el minuto 78 facilitó que el mal fuera menor, a pesar de que todo aquel que lo pudo ver en directo en el campo o por televisión esté preocupado en estos momentos por ese fútbol ramplón y sin fuste que desplegaron los pupilos de Alberto Monteagudo.

Un error grave en el control del balón a los siete minutos de juego de la primera parte condicionó un partido que si desde antes del mismo se preveía complicado, se puso más cuesta arriba tras el tanto de Edu nada más comenzar la contienda. El filial amarillo había sido en estos primeros compases más listo que el Cartagena y aprovechó la punta de velocidad de sus jugadores para poner en aprietos a la defensa albinegra, demasiado lenta en cada una de las acciones peligrosas.

Antes del tanto, los locales amenazaron por ambas bandas con lo que se convirtió el método más efectivo de Las Palmas Atlético, robo, conducción muy vertical y finalización. Se produjo por la izquierda primero y luego por la derecha, hasta que en el minuto 7 un balón largo lanzado desde la defensa grancanaria en el que Zabaco no mide bien su salida y es superado por Edu. El atacante local supera también en la carrera a Aguilar y cruza al llegar al área, donde nada puede hacer Marcos para evitar el tanto local.

El gol fue un auténtico martillazo en la cabeza de los futbolistas cartageneristas, porque quedaron a merced del oponente prácticamente durante 35 minutos. Atolondrados por el gol, los de Monteagudo no sabían cómo afrontar el choque desde ese momento. Eran superados en los duelos individuales, en el juego colectivo y en la salida a la contra. El bloque amarillo se sintió muy cómodo ante la inoperancia albinegra. El medio campo cartagenero no entraba en el partido y era superado por el oponente a pesar de que Monteagudo había dispuesto a tres futbolistas para provocar lo contrario. Sin salida, sin control y sin llegada, el Cartagena era una sombra de lo que pretende y Aketxe se convertía en un islote rodeado de defensores que le impedían cualquier movimiento.

Los de Monteagudo no fueron capaces de poner en apuros al meta local en toda la primera parte. Tímidas aproximaciones que no hacían otra cosa sino que mostrar la incapacidad ofensiva en este periodo.

En la segunda parte no fue mejor el panorama que ofreció sobre el verde artificial del FC Cartagena. Monteagudo decidió dar entrada de inicio a Rubén Cruz para fortalecer una delantera que había pasado completamente desapercibida. Un jugador como Cruz, que sabe jugar bien de espaldas a la portería y actuar de pivote, además de ser capaz de fijar a los centrales era la mejor opción ante tal panorama. El sacrificado fue un Kuki Zalazar que apenas había participado en el juego, si es que lo que se vio en la primera parte se puede llamar así, de los suyos.

Es más, Gopar en el minuto 47 con otro despiste defensivo, estuvo a punto de hacer el segundo al plantarse solo con el balón en los pies en el punto de penalti. Su finalización, no obstante, fue pésima y mandó el esférico muy alto.

Siete minutos más tarde, en una acción en la que Morros –discreto- no pudo hacer nada con Benito, el balón llegó a Edu y éste mandó al palo con el portero ya batido.

Ahí no quedaron las opciones de los locales, porque en el 63 Fabio ajustó un disparo que salió fuera por poco.

El Cartagena andaba en otro mundo cuando un centro desde la izquierda de Hugo Rodríguez, el único jugador que destacó entre la mediocridad general, llegó a la cabeza de Rubén Cruz que de cabeza mandó el balón al fondo de la red.

El gol supuso un empujón hacia arriba de los albinegros, que pudieron adelantarse con un gran disparo de Chavero que detuvo Josep en el 86.

El punto lo da por bueno visto lo visto, aunque ahora el Murcia , tercero, está a solo cinco puntos.