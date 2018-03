Antelo solo sufre una sobercarga muscular pero será baja el sábado con el UCAM Murcia CB

José Ángel Antelo encendió el domingo las alarmas en el encuentro MoraBanc Andorra-UCAM Murcia, que acabó con triunfo local por 90-70. El ala pívot se lesionó en el segundo cuarto. Hace solo un mes reapareció tras romperse el tendón de Aquiles. El entrenador, Ibon Navarro, dijo en rueda de prensa que "ha notado algo en el tendón, pero no podemos saber nada más hasta que no lo valoren los médicos". Esta mañana el jugador ha sido sometido a un examen médico por parte del jefe de los servicios médicos del club, Paco Martínez, quien ha descartado que Antelo sufra ninguna rotura. De hecho, solo padece una sobrecarga muscular, por lo que salvo sorpresa, este sábado no jugará en el Palacio de los Deportes ante el Delteco GBC, aunque se espera que el miércoles sí pueda disputar en Turquía ante el Pinar Karsikaya el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.