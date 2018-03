El UCAM reacciona en Andorra

PRIMER CUARTO

El UCAM arrancó con buen pie en Andorra con un triple de Oleson que adelantó a los universitarios (0-3), sin embargo, pese a enlazar buenas defensas, el equipo murciano comenzó a nublarse en ataque y eso lo aprovechó el Morabanc para conseguir la primera ventaja en el marcador con una bandeja de Stevic (8-3). Un triple de Sané obligó a pedir tiempo muerto a Ibon Navarro, pero no logró despertar a los suyos y el Andorra consiguió una renta de diez puntos (13-3). Las dos faltas de Rojas y Tumba castigaron más a los universitarios hasta que Benite rompió la mala racha y después se sumaron Kloof y Antelo desde el triple. No obstante, el Andorra se aprovechó de las pérdidas y cerró los primeros diez minutos con una ventaja de 11 puntos tras una canasta sobre la bocina de Blazic (24-15).

SEGUNDO CUARTO

El segundo cuarto no pudo arrancar de peor forma para el UCAM, ya que José Ángel Antelo se tuvo que retirar al banquillo con molestias y con gestos preocupantes de dolor. Los universitarios siguieron enlazando buenas defensas, pero todavía tenían que ajustar en ataque para hacerle daño a los de Joan Peñarroya (29-16). No obstante, fue la intensidad atrás lo que metió de nuevo en el partido a los universitarios junto con dos triples consecutivos de Álex Urtasun para firmar un parcial de 0-8 que obligó a los locales a pedir tiempo muerto. Los interiores del UCAM tuvieron más protagonismo durante estos minutos aunque las tres faltas de Tumba mermaron un poco más esta parcela par a los visitantes, Oleson respondió desde el triple y después desde los tiros libres a un lanzamiento exterior de Albicy (34-31) y Kloof, también desde el tiro libre, adelantó al UCAM en el marcador tras un gancho de Lima (34-35). No obstante, en el último minuto de la primera mitad del Morabanc apretó de nuevo y consiguió dos triples consecutivos antes del descanso (40-35).

TERCER CUARTO

En la segunda mitad al UCAM creció el ritmo de anotación, pero al UCAM le costó desplegar de nuevo el nivel atrás. Sobre todo al principio del tercer cuarto, donde las pérididas provocaron que el Morabanc Andorra iniciase varios contragolpes que acabaron con los mates de Walker y Blazic (48-41). No obstante, los universitarios volvieron a meterse en el partido poco a poco con un Augusto Lima creando huecos en la pintura e incluso asistendo a sus compañeros. Soko apareció por primera vez en tareas ofensivas y con dos canastas consecutivas apretó de nuevo el marcador (55-51), a lo que se sumaron Tumba con un mate y Benite, con un triple, antes de encarar el cuarto decisivo (58-56).