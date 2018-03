La Condomina acoge un duelo de necesitados, dos proyectos confeccionados para luchar por el ascenso de categoría y que, a día de hoy, ninguno cumple por el momento con las expectativas. El UCAM Murcia, sin permiso para fallar, sabe que algún día cortará su mala dinámica, consciente de que tiene que volver a sumar de tres para que no se escapen más los puestos de play off que ambiciona conseguir; el Recreativo, por su parte, no solo se ha olvidado de ese primer objetivo inicial, sino que su particular pelea se encuentra en la parte baja de la clasificación.

Por tanto, a partir de las 17.30 horas, el equipo universitario y el Decano del fútbol español se miden en busca de tres puntos que, vistos sus resultados más recientes, se convierten en trascendentales para seguir acercándose a sus ambiciones más inmediatas.

El UCAM de Luis Casas, tras sus dos empates más recientes ante Linense y Écija, tiene claro que debe convertir La Condomina en un fortín en el que solo se pueda sumar de tres en tres, consiguiendo así hacer buenos sus empates a domicilio.

En todo caso, los resultados de esta segunda vuelta cosechados por el conjunto murciano son difíciles de empeorar, ya que con dos victorias en diez jornadas durante este tramo de competición, solo cabe esperar que el equipo tire para arriba a nada que consiga volver a ganar.



Vuelve Natalio

El Recreativo, por su parte, arrastra una dinámica en la que alterna victorias a domicilio con derrotas en casa, y viceversa. De hecho, solo ha sumado un triunfo más que el UCAM en esta segunda vuelta, igualando el número de puntos, diez, que han conseguido los universitarios.

Por tanto, dinámicas similares que se enfrentan, aunque la necesidad del ambicioso proyecto del Recreativo, con nombres tan imponentes en su ataque como son los de Gorka Santamaría, Boris Garrós o Natalio para la categoría de bronce, marche por otros derroteros. Un nuevo tropiezo de los onubenses le metería de lleno en la quema del descenso, ya que el Jumilla, en puestos de play out, se encuentra a tan solo tres puntos del equipo que dirige César Negredo.

En el apartado deportivo, el UCAM cuenta con la baja por sanción de su capitán y eje de la defensa, el santanderino Fran Pérez. Su lugar en el once lo ocupará el canterano Javi Fernández, en un momento crucial de la temporada en el que la defensa del UCAM sigue estando en entredicho al no poder dejar la puerta a cero en muy pocos encuentros en este curso. Por parte del Recreativo, Negredo recupera a dos centrocampistas importantes como son Traoré, quién regresa tras cumplir sanción, y el capitán Antonio Núñez, que reaparece tras lesión.