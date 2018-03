Toca mirar al play off liguero

Con el sabor de la clasificación para los cuartos de final de la Champions League todavía en la boca, el UCAM CB Murcia afronta este mediodía (12.30 horas, Movistar + dial 192) otro partido clave, en esta ocasión para dar un paso más en sus aspiraciones ligueras, que no son otras que volver a disputar el play off de la Liga Endesa. Los de Ibon Navarro afrontan un duelo directo en esa batalla, y es que hoy se enfrentarán a un Morabanc Andorra que actualmente, con 13 victorias y nueve derrotas, es octavo en la tabla.

Por ello, los murcianos, con once triunfos y 11 partidos perdidos, tienen ante sí la oportunidad perfecta para darse una alegría que les permita ajustar la clasificación. En juego también está el 'average', que ahora mismo está en manos de los universitarios después del la victoria de la primera vuelta en el Palacio de los Deportes (81-77).

No será fácil para el UCAM el encuentro de hoy. Enfrente encontrarán a un rival que también vive su mejor momento del curso. Sus seis triunfos consecutivos -récord del club en su historia en la máxima categoría- les coloca como uno de los conjuntos más en forma en estos instantes y en una pista donde los andorranos se impusieron al UCAM por 88-72 la pasada temporada. Para este partido, Ibon Navarro tiene la duda de Hannah, quien arrastra una elongación en el aductor de la pierna derecha. Lo normal es que el base norteamericano descanse, y es que el cuerpo técnico del conjunto murciano prefiere no arriesgar. «Le necesitamos para partidos como éste, pero habría que ser muy optimista para pensar que puede llegar a Andorra», decía el viernes Ibon Navarro, quien quiere tener calma: «Él debe tener paciencia con esta lesión muscular y desde el club no precipitarnos con él».

Sin Hannah, el técnico del conjunto murciano tendrá que seguir confiando en el escolta Álex Urtasun, que será el alidado del holandés Charlon Kloff en la dirección de juego. Serán las dos únicas alternativas para Navarro en esa posición, ya que Alberto Martín, tercer base de la plantilla, también está recuperándose de una lesión. En el bando contrario, Joan Peñarroya podrá contar con todos sus hombres. La única baja será la de Beqa Burjanadze, aunque es de larga duración.