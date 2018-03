Un punto y gracias

El FC Cartagena conseguía un punto en su visita al anexo del Gran Canaria gracias a un tanto que anotaba Rubén Cruz a doce minutos del final. Pero lo cierto es que el equipo albinegro protagonizó un pésimo encuentro y ofreció una imagen poco reconocible de lo que viene siendo este equipo. El tempranero gol de Las Palmas Atlético, gracias a una arrancada de Edu que superaba por velocidad a la pareja de centrales Zabaco y Aguilar, dejó completamente descolocado a un bloque que se veía superado por la decisión de los jóvenes jugadores de Las Palmas, más metidos en el partido, con una intensidad mucho mayor y que convertían a su oponente en un rival mucho menor.

El bloque albinegro, que saltó al campo con un trivote para controlar la posesión, no fue capaz de dominar el balón ni tan siquiera la capacidad de llegar a las inmediaciones de la portería rival con balones en largo. Aketxe estaba solo y peleado con el mundo y las bandas, uno de los grandes recursos de este Cartagena, no eran capaces ni una sola vez de prodigarse en ataque.

Ni un solo disparo entre los tres palos para los de Monteagudo, que asistía desde la grada impotente ante lo que estaba viendo. Las Palmas Atlético pudo hacer el segundo antes del descanso, pero la rápida acción de Edu, otra vez protagonista, acabó con un chut demasiado cruzado.

Tras el descanso Monteagudo puso en el campo a Rubén Cruz. El Cartagena trató de estirarse sin demasiada precisión ni soltura, algo que se estaba convirtiendo en su castigo. En el minuto 47 el local Gopar tuvo en sus botas el segundo,o pero su disparo dentro del área se marchó demasiado alto.

Los albinegros lo intentaron por primera vez en el 56 con un duro chut de Aketxe, que paró el cancerbero amarillo, aunque dos minutos antes Edu mandó al palo otra peligrosa acción de Las Palmas Atlético.

Nada parecía cambiar en el encuentro a pesar de que Cristo y Rubén Cruz quisieran tomar las riendas del choque hasta que a doce minutos del final Rubén Cruz remató un gran centro de Hugo Rodríguez desde la izquierda para hacer el empate. El Cartagena se animó y lo intentó con más ímpetu. Chavero, de duro disparo, estuvo a punto de culminar la remontada en el 86, aunque Las Palmas Atlético no se conformaba tampoco y puso la presión en los instantes finales.

El Cartagena se dejaba dos puntos en tierras insulares en un mal partido. El punto puede ser dado por bueno, aunque la victoria del Marbella lo aleja ahora a dos puntos del liderato.