Otra tregua de noventa minutos

Carlos Martínez y Elady son baja para los granas.

Durante una hora y media las flechas dejarán de salir disparadas de un lado hacia otro porque todos los arcos estarán apuntando hacia el mismo sitio. Y es que después de dos semanas marcadas por la polémica institucional entre Raúl Moro y Mauricio García de la Vega con vistas a hacerse con el control del club grana, el Real Murcia se enfrentará esta tarde, a las 16.00 horas ( La 7TV), al filial del Granada B con el principal objetivo de consolidarse en los puestos de play off de ascenso a Segunda División cuando restan nueve jornadas para que finalice el curso.

José María Salmerón, entrenador del equipo murciano, quiere aislar de toda la controversia de los despachos a su plantilla debido a que cualquier despiste en las próximas semanas sobre el césped puede echar por tierra todo el trabajo de los últimos meses. Así de rotundo fue en la rueda de prensa previa al encuentro de hoy, donde afirmó que ha prohibido tanto a los directivos como a sus jugadores que mantengan contacto entre ellos para poder llegar con todos los sentidos en alerta a lo que ocurra sobre el terreno de juego.

El técnico almeriense no podrá contar para la cita con los extremos Carlos Martínez, recuperándose de unas molestias musculares, y Elady, sancionado, ni tampoco con el francés Hervin Ongenda, quien ha sido el último en incoporarse a la plantilla al llegar con la carta de libertad la pasada semana aunque todavía no ha podido ser inscrito. «No puede estar operativo porque la ficha todavía no está en regla pero es un muy buen jugador, técnicamente es un muy bueno y puede jugar en las tres posiciones dentro de la media punta. Puede marcar o pasar porque tiene una gran calidad», añadió ayer Salmerón. El Murcia llegará a Granada con todas las alertas encendidas después de que el filial andaluz consiguiera arañar un punto en el Cartagonova la pasada jornada y sus opciones de poder engancharse a la parte alta de la tabla de nuevo pasarán por vencer al conjunto murciano esta tarde. Los granas, por su parte, logró poner fin el pasado domingo ante el San Fernando a una racha negativa de tres encuentros sin vencer y espera que ese sea el empujón necesario para no sufrir demasiado de cara a lograr un billete para disputar las eliminatorias a Segunda División.

El central Molo podría reaparecer en el once para compartir el eje central de la defensa de nuevo junto a Charlie Dean tras sus problemas en un ojo, a pesar de que la pasada jornada entrara en la convocatoria, lo que podría mandar de nuevo a David Mateos al centro del campo junto a Juanma y Armando. En el Granada B, en cambio, Pedro Morilla, el entrenador del filial nazarí, no podrá contar con el centrocampista José Antonio González, expulsado por doble amarilla ante el Cartagena, mientras que Hao y Migue Cobo serán duda hasta última hora.