"No es una final, pero sabemos cómo está la clasificación" juan caballero

Sin tiempo para apenas saborear el pase histórico a los cuartos de final de la Champions League, tras eliminar el vigente campeón, el Iberostar Tenerife, el pasado miércoles, el UCAM CB Murcia afronta mañana, a las 12.30 horas ( Movistar +, dial 192), otro importante encuentro para no perder distancia con la zona del play off por el título en la Liga Endesa. El equipo universitario visita al Morabanc Andorra, que actualmente marca la zona de privilegio con dos triunfos de diferencia sobre el UCAM. «Los jugadores son plenamente conscientes de cómo está la clasificación de la Liga Endesa. La distancia con ella es de dos victorias, y una derrota nos lo pondría muy difícil. No es una final, pero ellos están en un momento muy bueno. Tenemos que motivarnos sabiendo lo importante que es este encuentro», aseguró ayer Ibon Navarro, entrenador universitario.

El equipo murciano, que puso rumbo a Barcelona directamente desde Tenerife y ayer se ejercitó en el Palau Blaugrana antes de desplazarse hasta Andorra, se mide a un rival que, según el técnico vitoriano, «ha cogido velocidad de crucero» respecto a la primera vuelta. «Han sido capaces de ganar a Madrid y Barcelona en casa, y eso ya te habla de su potencial. En la primera vuelta tuvieron muchas lesiones que les provocaron inestabilidad, pero ahora han encontrado una rotación de muchas garantías con Iverson, Diagné, Sané y Shurna. Los jugadores han entendido la filosofía del entrenador y van en velocidad de crucero», aseguró.

La presencia de Clevin Hannah para el duelo será una incógnita después de que el base se resintiera de sus problemas musculares en el primer cuarto ante el Tenerife. «Tenemos que ser inteligentes, porque le necesitamos. Vamos a ver cuáles son sus sensaciones, y él tiene que tener también paciencia. No podemos precipitarnos», dijo Ibon Navarro, por lo que Álex Urtasun podría desempeñar de nuevo labores de director de juego como ha hecho en los últimos dos partidos.