El UCAM rebaja el precio de las entradas ante el Madrid por el Día del Padre

La ambición del UCAM CB Murcia se mantiene intacta para el tramo decisivo de la temporada después de superar al vigente campeón de la Champions League, el Iberostar Tenerife, en los octavos de final y el equipo universitario no quiere detenerse en su camino para seguir aspirando a conseguir los objetivos marcados. El equipo uniersitario peleará por colarse en la 'Final Four' del campeonato europeo ante el Pinar Karsiyaka turco y también buscará estar presente por segunda vez en su historia en un play off por el título de la Liga Endesa. Para ello, el club murciano quiere convertir el Palacio en una olla a presión y ha lanzado una promoción en la compra de entradas por el Día del Padre para el encuentro ante el Real Madrid del próximo 13 de mayo, en horario todavía pendiente de confirmación.

Los aficionados que adquieran las localidades vía online a partir de mañana, 17 de marzo, y hasta el lunes 19 a las 23.59 horas se beneficiarán de un 20% de descuento en el precio final en todas las ubicaciones. Bajo el lema 'Sabemos que es muy difícil cambiar a tu padre de equipo, pero tú sí puedes cambiar la Historia'; el UCAM espera un espectacular ambiente en las gradas de su pabellón para un encuentro que puede ser trascendental en el devenir de la clasificación de la ACB y que supondrá la vuelta del base Facundo Campazzo a Murcia por primera vez tras regresar al Real Madrid el pasado verano.

Las entradas solo se podrán comprar a través de la página web del club (ucammurcia.com/entradas) y el precio, con el 20% de descuento aplicado en todas las ubiaciones, oscila entre los 20 y los 48 euros. Así pues, las localidades infantiles para la Grada Fondo y Grada Alta tendrán un precio de 20 euros, mientras que para los adultos el coste en Grada Fondo y Grada Alta será de 36 euros.

En Curvas Anillo Bajo el precio para los adultos es de 40 euros así como en la Grada Lateral (Pista y Alta) tendrán un coste de 44 euros. Las localidades correspondientes a la Grada Central (Pista y Baja) tendrán un precio de 48 euros con el descuento aplicado por la promoción lanzada por el Día del Padre. Por otro lado, el UCAM Murcia se enfrentará el domingo al Morabanc Andorra, a las 12.30 horas ( Movistar +, dial 192), en un duelo directo por la lucha por el play off de la ACB.