Dos jugadoras se niegan a jugar vestidas de rosa un torneo de la UPCT

Desde la UPCT indican que las camisetas solo son un regalo y que los jugadores no están obligados a lucirlas

Dos de las participantes del Trofeo Rector de voley playa de la Universidad Politécnica de Cartagena no competirán mañana con la camiseta que el centro ha regalado a los jugadores. Y todo porque consideran sexista que la UPCT haya diseñado una prenda de color azul para los hombres y una de tono rosa para las mujeres. "Si ya es extraño no poder llevar la misma camiseta, me resulta absurdo tener que vestir de rosa y azul como si fuéramos niñas y niños", indica a esta redacción Cristina Marín Miñano, quien junto a otra compañera han decidido que mañana sábado, día en el que se disputará el torneo, vestirán de negro como medida de protesta. "Si la universidad defiende el feminismo, debería hacerlo también en el deporte", añade.

Nada más recibir la prenda y ver el color, Cristina Marín y su compañera pidieron poder cambiar la camiseta que le habían entregado por una azul, "pero no nos lo han permitido". "Solo queremos jugar del mismo color que nuestros compañeros de equipo", explica, incidiendo en que no entiende que en un equipo mixto los jugadores no vistan iguales. "En la selección española los jugadores de todas las categorías, independientemente del sexo, van de rojo; por qué aquí los hombres tienen que ir de azul y las mujeres de rosa". "Me ofende que hayan colores diferentes", continúa Cristina Marín, que tiene claro que en el día de hoy vestirá de negro al igual que su compañera. "Y si me obligan a utilizar la que nos han dado, estoy dispuesta a pintarla".

"Es absurdo que no sólo cambie el color por el género, sino que, además, se utilicen los colores convencionalmente asociados a niñas y niños", explicaba la jugadora en declaraciones a este diario.

Esta redacción también se ha puesto en contacto con la UPCT. Desde el centro universitario defienden que la camiseta que reciben los jugadores solo es un regalo, pero que "en ningún momento están obligados a utilizarla". Así, cada jugador del trofeo que se disputará a lo largo del día de hoy podrá vestir como prefiera. "El año pasado se regalaron prendas con una tonalidad gris y algunos participantes, al considerar que eran muy tristes, decidieron jugar con otra camiseta distinta", comentan.