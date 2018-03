"Si no fallamos, seremos campeones"

Miguel Ángel Cordero parece que haya encontrado por fin la regularidad que, principalmente, por lesiones le ha arrebatado la competición esta temporada. El centrocampista del FC Cartagena, con pasado en equipos como el Sevilla Atlético, Real Madrid Castilla, Xerez o Nastic de Tarragona lo tiene claro. A falta de ocho jornadas para que acabe la competición regular, si los albinegros son capaces de mantenerse con firmeza en la lucha directa por la primera plaza, alcanzarán sin dudar el primer puesto y, por tanto, el derecho a jugar una fase exclusiva para los cuatro campeones de los cuatro grupos de Segunda B.

Dice que no le importa nada los rivales que estén en esa pugna ,mientras ellos estén ahí en todo momento. «Nos tenemos que centrar en nosotros. Si hacemos las cosas bien y no fallamos más yo creo que seremos primeros. A mi me da igual quien entre en play-off por el ascenso. No descarto a nadie, porque en la lucha por entrar hay muchos equipos implicados. Yo lo que quiero es ser primero para tener más opciones de estar en Segunda División el año que viene».

No obstante, sabe el pivote albinegro que el Marbella no termina de tropezar definitivamente y mantiene una regularidad, sobre todo en esta segunda vuelta, mayor que cualquier otro equipo. «El Marbella está haciendo una buena temporada y es un equipo difícil de ganar». El bloque andaluz jugará esta jornada en casa, lo hará a partir de las doce de la mañana el domingo ante el Betis B en un duelo interesante, porque el filial verdiblanco se está jugando todas sus opciones en estas semanas por permanecer en la categoría.

Por su parte, el FC Cartagena tendrá también un duelo en casa de otro equipo que está en puesto de descenso y que busca desesperadamente salir de ahí cuanto antes. Es más, tal y como recordábamos ayer en estas páginas, Las Palmas Atlético es, tras el Marbella, el mejor equipo de la segunda vuelta de la competición, por encima incluso que el FC Cartagena. «Llevan una gran racha», explica el jugador albinegro, «va a ser una salida difícil», porque desde la llegada de su nuevo entrenador, Juan Manuel Rodríguez el pasado mes de noviembre, ha revertido la situación de las primeros meses de competición y ha logrado recortar la distancia con sus más directos adversarios. «Los dos equipos estamos peleando por algo en estos momentos de la competición, pero creo que lo nuestro es mucho mejor. Nosotros fuera de casa estamos demostrando ser un equipo fuerte y tenemos que ir a hacer nuestro partido y llevarnos los tres puntos».

El equipo cartagenero acumula unos números muy similares en estos momentos, si se compara la trayectoria del equipo en casa y a domicilio de la pasada campaña con ésta. Cordero, que llegaba este pasado verano y nada tiene que ver con aquel proyecto, dice que quizá no se deba tanto a un problema del sistema empleado «sino el planteamiento que nos ponen enfrente los oponentes en nuestra casa. En muchas ocasiones vienen buscando el empate y se han llevado incluso un premio mayor, pero emplean una defensa de cinco y así es más complicado».

Por otro lado, el partido de la jornada 32ª entre el Cartagena-Extremadura se jugará el domingo 1 de abril a partir de las siete de la tarde en el estadio Cartagonova.