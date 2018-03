Un equipo alevín se deja marcar un gol tras lesionarse el portero rival

Partido de alevines de la Liga Comarcal Campo de Cartagena entre el Naval y el Barrio Peral. En los primeros minutos del partido, el portero del equipo local, al ir a recoger un balón sin aparente peligro, resbala, se tuerce el tobillo, cae al suelo y el balón se introduce en su portería. 0-1 para los visitantes. Pero no acabó ahí. En la siguiente jugada, nada más sacar el balón del centro del campo, todos los futbolistas del equipo visitante se apartan y animan a los rivales a marcar. Incluso el portero se retira de la portería para dejar que entre el balón y suba al marcador el 1-1. Una acción deportiva que, por desgracia, es difícil de encontrar en el fútbol tan competitivo incluso a edades menores, pero que se ha vivido estos días en el complejo Ilusión Sport, de Cartagena, la antigua Casa de la Juventud.

José Manuel Ramón, coordinador de la Fundación Cartagena SAD a la que pertenece el Naval alevín, cuenta a este diario todo lo que pasó. "En los primeros minutos del partido, un balón que va hacia nuestra portería y que se iba hacia fuera, lo recogió nuestro portero con tan mala suerte de que cuando lo atrapa, se tuerce el tobillo. Al caer, el esférico golpea en su cuerpo y se mete en la portería", recuerda el entrenador del equipo local. A continuación, "tuve que cambiar al portero y lo sacamos del campo como pudimos, poniendo a un jugador de campo en la portería porque no teníamos otro. Mi sorpresa fue que el entrenador del otro equipo, Carlos, y los jugadores se dejaron meter un gol en la siguiente jugada. Se quitaron y el portero permitió que pasara el balón. Iban ganando 0-1 pero no dudaron en realizar un acto de deportividad absoluto. Llevo muchos dedicándome a esto y es difícil que el entrenador dé una orden y ni un solo niño la pusiera en duda, como ocurrió en este caso. Muchas veces le dices a los niños que tienen que tirar el balón fuera y no lo hacen, pero en este caso ninguno protestó, se quitaron y el delantero del Barrio Peral incluso le dijo a un jugador mío que tirara a portería que iba a marcar", relata Ramón.

El coordinador del Cartagena no dudó al día siguiente en "mandarle un mensaje a Pedro Zamora, coordinador del Barrio Peral, para felicitarle tanto a él, como a su entrenador y a sus jugadores por el acto de deportividad que nos ofrecieron. Está claro que son niños educados en valores de deportividad", terminaba diciendo.