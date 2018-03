ElPozo se dispara en el pie

Cuarenta minutos. Eso duró la corta aventura de ElPozo en la Copa de España de Madrid 2018. Como en 2015, se despidió a las primeras de cambio y por la puerta de atrás, frente a un rival inferior, como el Jaén de hace tres años, que acabó ganando el trofeo contra todo pronóstico. Pobre imagen la ofrecida por el conjunto de Duda frente al Palma Futsal (2-1) en un duelo donde decepcionó, nunca cogió el ritmo e incluso el único gol que subió a su casillero fue obra de un futbolista rival.

Tres decepciones acumula ya esta temporada ElPozo, demasiadas para un equipo acostumbrado a llegar a las finales. No pudo allá por el mes de septiembre con el Movistar Inter en la Supercopa, aunque esa derrota no se puede considerar un fracaso, pero sí que cayera eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey, el torneo que había ganado en los dos años precedentes, frente al Plásticos Romero en los octavos de final. Ayer acumuló otro error garrafal un equipo que fue capaz de firmar un espectacular encuentro en liga contra el Barcelona y desperdiciar una semana después un 0-3 a favor en la pista del Levante. Así de camaleónico es este equipo al que el experimento de esperar hasta diciembre para incorporar a dos brasileños, Xuxa y Fer Drasler, quien ayer no pudo jugar la segunda parte por problemas físicos, no le ha resultado bien. Otro disparo en el pie y van ya tres este curso, donde ya solo queda la liga.

Nico Sarmiento, argentino, campeón del mundo con su selección en 2016, que ha borrado de la meta del Palma a un clásico como Carlos Barrón, se reivindicó como un portero de primer nivel y espléndido futuro (solo tiene 25 años). Sus paradas fueron una constante durante el partido, aunque también es cierto que ElPozo, sin apenas velocidad en la circulación del balón, se lo puso fácil. Encima, sus compañeros le echaron una mano con una defensa casi sin resquicios, bien plantada pero que se cargó muy rápido de faltas (min. 10). El único doble-penalti que tuvo a su favor ElPozo, bien lanzado por Pito, encontró la respuesta del meta cuando los murcianos ya iban por detrás en el marcador al culminar Diego Quintela una jugada de Paradynsky (min. 11).

Duda dio entonces entrada a Miguelín por primera vez en la pista, quien no jugaba desde la Eurocopa, en la que cayó lesionado. Entró en escena con un disparo al larguero, pero poco más (min. 12). Álex, Andresito y Pito, antes del descanso, tampoco encontraron el camino del gol.

ElPozo estaba obligado a dar un paso al frente en el segundo período, pero no lo hizo. Se quedó atascado en un fútbol sala lento, previsible, donde Marinovic y Pito parecían las únicas alternativas. El Palma solo tuvo mantener su primera línea defensiva muy adelantada para nublar la mente de un rival atolondrado. Encima, a los cinco minutos de la reanudación se encontró con un tanto de Tomaz, quien entrando a trompicones en el área, hizo el 2-0. A partir de ahí fue todo un querer y no poder. Miguelín desde fuera del área y Pito con un lanzamiento que se estrelló en el larguero mostraron que había vida. Además, la suerte se alió con ElPozo cuando Eloy Rojas introdujo el balón en su propia meta en el minuto 32 tras un disparo de Marinovic. Fernando tuvo después el 2-2, pero Sarmiento lo evitó.

Ni con el trío Pito-Álex-Miguelín en pista logró arreglar la situación Duda, quien a 2:56 del final puso por primera vez a su equipo a jugar de cinco. Pero como había ocurrido durante todo el partido, la circulación del balón no permitía sorprender al Palma. Pero el partido aún le concedió una última vida a ElPozo cuando a 1:08 del final se encontró con un doble-penalti que erró Miguelín. Antes, Marinovic había estrellado otro balón en el larguero para un equipo que acabó abatido y sin consuelo.