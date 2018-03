Un congreso con cero excusas

Los ponentes subrayan el valor de la mentalidad positiva para alcanzar el éxito en el deporte

La primera edición del Murcia Sport&Business, un congreso dedicado a la relación entre el deporte y los negocios, contaba con un cartel de auténtico lujo. Toni Nadal, Sergio Scariolo, Kike Boned o Gaizka Mendieta, entre muchos otros, sedujeron al público durante una larga jornada en el Teatro Circo que giró en torno a la capacidad de alcanzar el éxito del deporte, esa fórmula mágica que tantos buscan y que, según los ponentes, se resume en trabajo, actitud y sentido común. Inauguró el acto el alcalde de Murcia, José Ballesta, apelando a los valores del deporte y mencionando a auténticos mitos como el recientemente fallecido Stephen Hawking o el etíope Abebe Bikila, que ganó una maratón olímpica corriendo descalzo.

Una de las comparecencias más esperadas era la de Toni Nadal. Él tiene el honor de haber sido el entrenador desde niño de uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, si no el mejor. El balear, que vive su primer año alejado de su pupilo, al que ahora entrena Carlos Moyà, relató un sinfín de anécdotas de la carrera de Rafael (como él le llama, aunque toda España le llame Rafa). Empezó contando que «le hubiera gustado más jugar al fútbol» y continuó con el calvario de lesiones que han condicionado pero no devaluado la carrera de Nadal. Pero, por encima de todo, destacó que fue siempre muy exigente con su sobrino. «En muchas ocasiones le he recordado a Rafael que no era lo suficiente bueno», dijo. Toni Nadal enseñó a su pupilo a dejar a un lado cualquier tipo de excusa para que los pensamientos negativos no le afectaran durante su carrera. Así se ha forjado el tenista más duro mentalmente de todos los que han pasado por el circuito.

Toni Nadal también reflexionó sobre cómo ha cambiado el panorama tenístico en las dos últimas décadas. «Cuando empezamos, los mejores del mundo tenían poco más de 20 años: Federer, Roddick, Coria, Hewitt, etc. Ahora los mejores son Nadal, Federer, Wawrinka, Murray y Djokovic, que tienen más de treinta», señaló.

El siguiente ponente fue el ex jugador de ElPozo Kike Boned, que ahora dirige un proyecto denominado New Castelar Elite Sports, orientado a la formación de deportistas de élite sin dejar a un lado la parcela académica. Boned era muy optimista respecto a la participación de ElPozo en la Copa de España y relató sus inicios en el fútbol sala: «Mi vida siempre ha girado en torno a un balón».

Antes de dar por concluida la sesión matinal, apareció en escena Sergio Scariolo, el hombre que ha dirigido a la Selección Española de Baloncesto hacia una medalla de plata y otra de bronce en los Juegos Olímpicos, y que ha levantado tres Eurobaskets. El técnico italiano ensalzó la labor del grupo que está cumpliendo con creces con la labor de clasificar a España para el próximo Mundial: «Hay vida más allá de la NBA en el baloncesto español», comentó. El seleccionador nacional impartió una charla sobre la gestión de grupos desde el punto de vista del entrenador, y cree que para conseguir salvar el entuerto de las ventanas FIBA y estar en China 2019 se necesita «naturalidad, sentido común y honestidad». Concluyó el acto al ritmo Gaizka Mendieta, ex jugador de Valencia y FC Barcelona, que desde hace un tiempo ejerce como DJ.