ElPozo necesita acabar en Madrid con siete años sin ganar la Copa de España

"Tenemos la presión de querer ganar y estamos mentalizados para ello", afirma Duda

La Copa de España es un torneo especial, diferente. Para ElPozo, tradicionalmente, ha sido siempre un objetivo. Ha jugado cuatro de las cinco últimas finales, pero en todas ellas ha perdido y no gana el trofeo desde Santiago 2010. Por ello, en el seno del equipo murcianista «somos conscientes de lo que signfica estar aquí», según palabras de su capitán, Miguelín, quien hoy quizás no pueda estar al cien por cien con sus compañeros para ayudar a ganar a un Palma que afronta el torneo con problemas internos.

La ambición es máxima: «Tenemos la presión de querer ganar esta Copa, y estamos mentalizados», decía ayer Duda sobre la pista del WiZink Center, el pabellón madrileño donde el torneo quiere alcanzar una mayor dimensión, con capacidad para más de 15.000 espectadores.

ElPozo será el encargado de abrir la Copa. Por un lado es una ventaja, ya que en caso de superar al Palma, tendrá más horas de descanso para afrontar el sábado las semifinales, donde previsiblemente se tendrá que ver las caras con el Movistar Inter, el gran favorito. «La experiencia nos enseña que el primer partido siempre es el más importante. No sé si llegamos en el mejor momento, eso se juzga a posteriori. No debemos juzgar lo que hemos hecho, sino lo que está por hacer», afirmó el entrenador hispanobrasileño

El Palma, por su parte, no está esta temporada a la altura que se esperaba por los importantes refuerzos que llegaron el pasado verano. Llega al torneo después de sufrir una dolorosa derrota el pasado fin de semana en su pista frente al Osasuna Magna (1-4). «Si queremos salir victoriosos tendremos que hacer un partido muy serio, ser atrevidos, jugar al máximo y ser verticales. Las sensaciones con las que llegamos son buenas. Esta es una competición diferente, atractiva, y llegamos con ganas de hacerlo bien. Esperamos ser capaces de ganar a ElPozo», decía ayer Antonio Vadillo, quien colgó el pasado verano las botas para convertirse en el preparador de los insulares. Por su parte, Diego Quintela, ex del Barcelona, afirmaba que «venimos a Madrid con la maleta cargada de energía. Es una competición diferente y tenemos muchas ganas de demostrar y hacer las cosas bien, tanto por nuestra ciudad como por el club», afirmó.

Sin embargo, el meta Carlos Barrón, en declaraciones al Diario de Mallorca, que pertenece a la Editorial Prensa Ibérica, al igual que La Opinión, decía estos días que «no llegamos en nuestro mejor momento, esa es la verdad. Y eso que veníamos de dos victorias ante dos rivales inferiores a nosotros, y luego teníamos una buena prueba contra Osasuna», para añadir que «no nos estamos creyendo que tenemos que ser ambiciosos en los partidos. No hemos ido a por los grandes. Cuando el resultado no nos ha favorecido por un empate o derrota, no es que hayamos hecho mal partido, que algunas veces no los hemos hecho, es que nos hemos quedado con las ganas. Estamos pecando de falta de ambición. El otro día después de perder con Osasuna tuvimos un punto de reflexión, los veteranos nos quedamos a hablar y pusimos las cartas sobre la mesa», expresó el guardameta.