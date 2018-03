"Una cosa que Nadal ha hecho muy bien toda la vida es que ha sabido escuchar"

Toni Nadal será mañana una de las grandes figuras del deporte nacional que participarán en el Congreso Murcia Sport Business, que celebrará su primera edición en el Teatro Circo. Junto al entrenador de Rafa Nadal también intervendrán durante la jornada el seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, el periodista Nacho Silván, quien dirige junto al futbolista del Manchester United Juan Mata el movimiento solidario Common Goal, y el medallista olímpico y seleccionador nacional de boxe Rafael Lozano, entre otros.

Toni Nadal contará en el congreso «mi experiencia en el deporte y mi manera de hacer las cosas, en lo que he creído, he considerado importante, y en lo que creo que debe ser el deporte», afirmó a este diario el mallorquín, quien añadió que «lo importante es poner pasión en lo que haces, estar siempre dispuesto a buscar soluciones a los problemas, tener confianza en que todo va a ir bien y después, apoyarte en los valores tradicionales de toda la vida, que son fundamentales a la hora de trabajar».

El veterano entrenador de tenis considera que es muy importante mantener los valores en el mundo del deporte: «No queda más remedio que estén en uso los valores en actividades como el tenis de alta competición, donde se exige una concentración elevada», declaró, para añadir que trabajar al lado de Rafa Nadal «es muy fácil. Yo creo que a todo el mundo le gusta lo fácil, pero no hay nadie que no lo haga mejor si le haces las cosas fáciles. Rafael tiene una mentalidad de trabajo buena, pero también lo ha entrenado durante toda la vida, porque nadie sale entrenado de pequeño. Él se acostumbró a trabajar, a poner el máximo interés en todo lo que hacía. Una cosa que Rafael ha hecho muy bien durante toda la vida es que ha sabido escuchar y esa es una gran ventaja», explicó sobre su sobrino, al que no dirige directamente en la actualidad, pero junto al que continúa como director de su academia en Palma de Mallorca. Por ello considera que «se presume de que a una corta edad un deportista tome sus propias decisiones, pero siempre en la vida va muy bien que uno se apoye cuando está en edades muy jóvenes, entendiendo que es fundamental saber escuchar». En cualquier caso, considera que a su sobrino aún le queda un largo recorrido en el tenis: «No sé cuántos años le quedarán, pero confío en que unos cuantos más. Depende de cómo esté físicamente, de las lesiones, de su nivel de juego, pero si sigue así, creo que le quedará bastante tiempo más», comentó.

Nadal entiende que los padres de los tenistas son una base fundamental y apunta que «el entorno de un jugador ayuda, pero no determina. Al final, sí tú haces las cosas fáciles en la vida, suele ser más fácil destacar o que las cosas salgan bien. Cuantas más dificultades se ponen, más difícil es destacar. Por ello, si tienes un hijo y el padre se cree que es una figura antes de hora, añades una dificultad, pero si no, todo irá bien».

Uno de esos jóvenes valores nacionales hoy en día es el murciano Carlos Alcaraz, al que admite que «no he visto jugar, pero del que me han hablado muy bien de él. Estuvo en nuestra academia, pero no lo pude ver porque estaba fuera, pero es un chico que está muy bien. Que haya conseguido puntos ATP con quince años significa algo. Cuando eres bueno de pequeño, lo normal es que lo seas también de mayor», comentó.

El mallorquín, por último, da un consejo a los padres de los jóvenes jugadores: «Que sepan siempre que lo prioritario es entrenar bien y que no le den muchas vueltas a las cosas, que asuman que cuando las cosas van mal, son culpa de su hijo y no del entrenador, y que mantengan la ilusión que, a veces, cuando hay un proceso de aprendizaje, no siempre vas para arriba, hay momentos en los que mejoras y otros en los que mejoras menos. Eso es muy importante asumirlo», añadió.