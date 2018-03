«Ha sido una aberración futbolística»

Fabri González, técnico del Lorca, no tuvo reparos en criticar la actuación de su equipo en sala de prensa, eso sí, obviando una vez más su planteamiento y sin un atisbo de mera crítica hacia su trabajo. «Lo que hemos hecho es una aberración futbolística. Lo que hemos trabajado durante la semana no tiene nada que ver con lo que ha hecho el equipo. Yo no he ordenado que la defensa jugara adelantada. Hemos trabajado una defensa de cinco cerca de nuestra área. Pero lo que hemos hecho es un suicidio y le hemos dado todo tipo de facilidades al Zaragoza, que es un equipazo, pero nosotros se lo hemos puesto mas fácil», señaló el preparador gallego, quien fue más allá y lanzó un claro mensaje a sus jugadores.: «Tengo claro que a partir de ahora tendré más cuidado a la hora de alinear a los que van a jugar».

Pese a que el Lorca no ha cosechado una sola victoria con Fabri en el banquillo, el técnico declaró una vez más que no piensa dimitir y que su objetivo es seguir trabajando para luchar por la salvación. «No voy a dimitir, voy a seguir trabajando para que cada domingo podamos competir ya que en La Romareda no lo hemos hecho», apuntó ante los medios.

Por último, resaltó que «el gol de Noguera nos ha podido meter en el partido pero ellos enseguida nos han marcado el tercero y ahí se acabó todo». «Creo que hemos competivo con dignidad hemos hecho lo que hemos podido con lo que tenemos», concluyó en su comparecencia.