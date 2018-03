Otro paso hacia atrás

El UCAM Murcia sigue dando pasos que le alejan de los puestos de play off de ascenso tras empatar en Écija (1-1), y dar gracias aún de no caer derrotados. Aunque hicieran mayores méritos que los locales para conseguir la victoria, el conjunto azulón fue incapaz, una semana más, de dejar su portería a cero, un hecho que dificulta la consecución de la victoria. Aunque la diferencia con esos puestos de play off es tan solo de tres puntos, la mala racha del equipo universitario, con una victoria en los últimos nueve encuentros, dificulta demasiado las opciones por cumplir con su objetivo.

En el choque de ayer en el Municipal de San Pablo, las fuertes lluvias condicionaron el partido para ambos equipos, ya que el césped se inundó de gigantescos charcos y el juego quedó dificultado, especialmente en el primer tiempo. Hasta que ambos equipos supieron calibrar sus acciones con precisión, los guardametas fueron protagonistas. Javi Jiménez se adelantó a Delgado saliendo hacia el borde del área para evitar la ocasión local, y el meta ecijano, Molero, intervino hasta en dos ocasions en torno al cuarto de hora del partido para evitar el primer gol. Detuvo una buena falta de Marc Fernández, y despejó un gran testarazo de Dani Pérez sobre la línea de la portería.

No fue hasta el final del primer tiempo cuando el Écija volvió a aproximarse al área de Javi Jiménez. Marrufo, aprovechando la estrategia, dispuso de una buena ocasión, y la zaga universitaria tuvo que trabajar para evitar las aproximaciones de peligro.

En el segundo tiempo, las tornas siguieron alternándose. En el 50', Fran Pérez cabeceó un buen saque de esquina que lanzó Marc Fernández y que Molero detuvo con una gran intervención. A la hora de partido, Reina replicó con un disparo lejano que Jiménez, portero del UCAM, detuvo de forma segura.

Pero el partido se fue atascando en el centro del campo, y los dos equipos se veían obligados a llegar con un juego muy directo. Fue así como el Écija, por medio de Ezequiel, rompió el empate inicial a falta de cuatro minutos para la conclusión del partido, dejando casi sin tiempo de reacción al equipo que entrena Luis Casas.

El extremo sevillano cazó un buen balón al espacio pillando sorprendida a la zaga visitante, y superó sin problemas a Javi Jiménez. Sin embargo, con el UCAM volcándose a la desesperada, los universitarios forzaron un penalti cometido sobre Manu Onwu. Marc Fernández fue el encargado de transformar la pena máxima, engañando por completo al meta Molero, y firmando la igualada con su undécimo tanto en esta campaña. De este modo, el UCAM suma su segundo empate consecutivo tras la llegada de Luis Casas, por lo que los universitarios siguen sin reaccionar con un triunfo pese a los cambios en el banquillo de La Condomina.