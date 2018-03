El Molina sorprende al líder y aprieta el play off

La vigésimo sexta jornada en la Preferente Autonómica Philips trajo consigo la derrota del líder, el CAP Ciudad de Murcia, en el campo del CF Molina, equipo que sigue apurando sus opciones de entrar por el play off de ascenso a Tercera División.

El equipo molinense se impuso con rotundidad al líder destacado de la categoría por 4-1 y, ya de paso, aprovechó la derrota del Mazarrón, sexto clasificado, para acercarse a la última plaza que da derecho a jugar la fase final por el ascenso.

La derrota, sin embargo, no supone un gran problema para el CAP Ciudad de Murcia, que mantiene una ventaja de diez puntos sobre el tercer clasificado, el CD Algar, que no pudo aprovechar la visita del CD Esparragal a su campo para sumar los tres puntos y consolarse con un empate (2-2).

El Nuestro Abarán sería el equipo que en estos momentos acompañaría al Ciudad de Murcia a Tercera de forma directa al recuperar la segunda plaza tras aprovechar, precisamente, el empate del Algar y ganar su partido al Cartagena UCAM (4-1). Hay que recordar los dos primeros equipos clasificados ascienden de forma directa al Grupo XIII mientras que los conjuntos situados entre el cuarto y el sexto puesto disputarían una promoción de ascenso para repartirse la tercera plaza en juego.

La lucha entre estos candidatos se ha comprimido si cabe aún más, ya que el Club Olímpico Totana también cedió los tres puntos en juego al caer por 2-0 con su más directo perseguidor, el Marvimundo Plus Ultra, que se coloca quinto con 46 puntos, a solo uno del cuadro totanero en uno de los partidos más interesantes de esta jornada.

El descenso, al rojo vivo

La pelea por el descenso también se mantiene al rojo vivo, con seis equipos situados en apenas cinco puntos y cuatro de ellos en tan solo uno. Solo el colista, el Alquerías Crédito y Caución, consiguió ganar su partido al imponerse a domicilio al Abanilla, uno de los equipos implicados en la zona roja de la tabla clasificatoria por 1-2. Alcantarilla y Jumilla, los otros dos equipos que en estos momentos perderían la categoría, no pasaron del empate ante el Bullense (0-0) y el CD Juvenia (2-2), respectivamente.

Otro de los conjuntos que más reforzado sale de esta jornada es el Balsicas Atlético, que se impuso en su estadio al Racing Murcia City (2-0), adelantando a este equipo en la tabla y alejándose cinco puntos por encima del descenso directo.

La próxima jornada, el CAP Ciudad de Murcia recibe al Marvimundo Plus Ultra en el partido más interesante del fin de semana. El Nuestro Abarán, por su parte, visitará al Alquerías.