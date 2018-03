Duérmete niño, duérmete ya

En el año 2010 un abogado madrileño saltó a los titulares de los medios de comunicación por presentar un escrito para que Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, declarase la siesta como Bien de Interés Cultural. El promotor de la iniciativa defendía que la siesta forma parte de la cultura española desde tiempo inmemorial. La petición no salió adelante, lo que no significa que no pueda volver a intentarse, y en esta ocasión con un promotor ideal, que no sería otro que el Real Murcia, sobre todo visto el partido que ayer se vio en Nueva Condomina. Como en un gesto hacia a sus más fieles, que sin tiempo a hacer la digestión ya andaban en su butaca en el estadio grana, los futbolistas de Salmerón les regalaron el ambiente perfecto para echarse una cabezadita de esas que sienta tan bien que cuando te despiertas estás preparado para detener un tren si hace falta.

No fue necesario meterse en Youtube y poner las palabras mágicas -'música para dormir'-, tampoco llamar a la abuela para que acune a los más pequeños y les cante una de esas nanas con las que hasta los adultos sentimos como se nos van entrecerrando los ojos. Ni siquiera hubo que recurrir a un remedio de toda la vida como es el contar ovejitas. A las cinco y cuarenta y cinco, justo cuando el colegiado señalaba el final del primer tiempo, el público de Nueva Condomina dormía plácidamente en la grada. Y es que el Real Murcia volvió a desaprovechar otra oportunidad ideal para, como dice la canción, convertirse en ese coco que vendrá y te comerá. Pero, al igual que ya ha quedado demostrado a lo largo del curso, los granas en su estadio no dan miedo a nadie tal y como comprobó un San Fernando que al cuarto de hora ya iba por detrás en el marcador y que acumulaba seis partidos sin ganar.

Al contrario que en otros encuentros, en los que el gol se resiste a los murcianistas, en la tarde de ayer Chrisantus se encargó de cambiar el cuento. Unos segundos antes de que el reloj marcase el cuarto de hora y después de que Ramos salvase el primero, Armando se convirtió en el hada madrina y, se desconoce si con la pierna o lo la varita mágica, sacó un centro perfecto para que el nigeriano, en el segundo palo, sorprendiese a Ramírez con un cabezazo tan limpio que solo pudo acabar en la red.

El inicio de la película ya era suficiente para que todos pensásemos que nos iríamos a casa hablando de amor, pero en el diccionario del Real Murcia esa palabra no existe. Y como el que piensa que los pequeños detalles no sirven de nada, como los que defienden que el corazón no hay que cuidarlo, los de Salmerón se desmarcaron del partido. Posiblemente por su juventud, por sus ganas de comerse el mundo, Juanma fue el único tablón al que agarrarse en medio de un mar revuelto, aunque, para suerte de los locales, sin tiburones capaces de oler la sangre.

Dio un paso al frente el San Fernando, que incluso se atrevió a desmentir a Salmerón en eso de que los rivales vienen a Nueva Condomina a encerrarse. Mientras que David Sánchez se cansaba de perder balones y Armando no era capaz de mirar al frente, Juanma se quedó solo en la batalla por guiar a sus compañeros al otro lado del puente. Viendo su madurez, solo me queda pensar que el murciano celebra un cumpleaños por semana, pero por mucho que lo intentara, por mucho que cuidase el balón, sus compañeros se encargaban de tirar por tierra todo su trabajo. Pedro Martínez, que para que destaque un partido tiene que fracasar en los tres siguientes, no se dejó ver -en el descanso se marchaba con molestias- y Santi Jara, experto en crear vértigo, se dejó llevar por la música relajante que hipnotizaba el ambiente.

Era tal la comodidad del San Fernando, que cualquier extranjero se hubiese creído que el choque se jugaba en Cádiz y no en Murcia. Otra cosa es que los visitantes llegaran a crear peligro. Quitando una parada de Biel Ribas a una falta de Carri en el minuto cinco, el resto de la primera parte fue tranquila para los hombres de la retaguardia murcianista, donde Charlie Dean volvió a ser el más destacado.

Nadie se aclara lo que debe durar la siesta ideal. Un estudio financiado por la NASA defiende que ese descanso no debe superar los 25,8 minutos. Sin embargo, el Real Murcia es más de las investigaciones del Annals of Emergency Medicine que alargan la cabezadita hasta los cuarenta minutos, por eso los granas permitieron a sus aficionados dormir a pierna suelta hasta mediada la segunda parte.

Elady, que salía en el 46 para ocupar el sitio del lesionado Pedro Martín, intentó convertirse en el desfibrilador que despertase a los murcianistas. Su chispa y su velocidad era lo que más necesitaban los granas, sin embargo pronto se vio que la receta fallaba en el momento en el que el andaluz coge el balón y se siente tan protagonista que olvida que un equipo de fútbol cuenta con once jugadores. Con Jordan en el terreno de juego -sustituyó a David Sánchez-, el Real Murcia siguió ganando en comodidad.

Llegaron los mejores minutos de los locales. Elady, en una situación inmejorable, envió el balón por encima del portero desaprovechando una jugada de un Santi Jara ya despierto y que en el 76 vería como Ramírez sacaba una pierna mágica para dejarle sin gol. Un poco antes, Elady volvía a reclamar protagonismo. Superó la salida del meta visitante, aunque quedó escorado y un defensa acabó enviando a córner su centro.

Fueron instantes de mucho movimiento. El San Fernando aprovechaba que el choque era un correcalles para intentar dar la sorpresa. Un balón de Pau Franch, por ejemplo, se paseaba por todo el área grana sin encontrar rematador.

El bombero grana fue Jordan. Recibió un pase filtrado, sentó a un defensa y batió a Ramírez en un gol que solo dio tranquilidad durante tres minutos, porque Pedro Ríos sacó su zurda a pasear para dibujar una curva perfecta ante la que Biel Ribas no pudo hacer nada.

El gol de los visitantes desquició a los granas, que en siete minutos se diluyeron todavía más. Rotos en mil pedazos, sin ser capaces de coger el balón y manosearlo con el fin de no dar oxígeno al contrario, los granas bastante tuvieron con que pasasen los minutos lo más rápido posible y asegurar la victoria y su puesto en play off, aunque dejaron claro que son incluso más débiles que un niño que se despierta en medio de la oscuridad.