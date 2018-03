En Directo: UCAM Murcia - San Pablo Burgos

Previa del partido

El UCAM Murcia Club Baloncesto tiene hoy en casa uno de esos partidos donde el triunfo es una necesidad y obligación. Después de una racha de tres derrotas consecutivas en ACB y de un solo partido ganado de los últimos nueve entre la competición nacional y la europea, los hombres de Ibon Navarro, pese a que hoy (12.30 horas, Movistar Plus-Dial 193) no contarán con el base Clevin Hannah por lesión, no tienen excusa. Vencer al San Pablo Burgos, un recién ascendido que ha perdido los últimos cuatro compromisos, no es solo una necesidad justo antes de visitar al Tenerife el miércoles con al eliminatoria de Champions muy cuesta arriba, y de viajar el domingo próximo hasta Andorra en un duelo directo en la lucha por entrar en el play off por el título.

Justo cuando el juego interior está al completo e incluso se ha incorporado a la rotación Vítor Faverani, han llegado los problemas físicos en los exteriores. Hannah no estará por una elongación muscular, mientras que el joven Alberto Martín tuvo que pasar por el quirófano el pasado miércoles y ha dicho adiós a la temporada. Por tanto, Ibon Navarro solo tiene hoy un director de juego, Charlon Kloof, por lo que tendrá que recurrir durante muchos minutos a Vítor Benite, quien ya ha desempeñado esa misma función en otras temporadas en el UCAM Murcia, el veterano Brad Oleson y el navarro Álex Urtasun. Se trata de una situación anómala en un momento crítico de la temporada, donde el equipo, debido a los resultados negativos, ha empezado a tener dudas ofensivamente, aunque el trabajo defensivo sigue siendo su principal seña de identidad.

El duelo de hoy enfrenta a dos equipos antagónicos en defensa, puesto que el San Pablo Burgos es el peor de la categoría en una parcela donde el UCAM es el tercero, solo superado por el Unicaja e Iberostar Tenerife. Pero los porcentajes de tiro se están conviertido en una obsesión para los murcianistas. En tiros de dos es el único conjunto de la ACB que está por debajo del 50% (47,40%), mientras que en triples, donde presenta un 30,66%, solo uno con peores porcentajes que el murciano, el Movistar Estudiantes, aunque el San Pablo Burgos está en la misma línea que los de Navarro (31,79%). El partido también estará marcado por el recuerdo del choque de la primera vuelta, cuando el equipo burgalés, debutante este curso en la categoría, logró el primer triunfo de su historia. La batalla de hoy, en cualquier caso, será muy diferente.