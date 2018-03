El UCAM recupera su fortaleza

El UCAM CB Murcia ha puesto fin a su mala racha en la Liga ACB y ha conseguido vencer después de tres jornadas al superar al San Pablo Burgos en el Palacio (67-64). El conjunto universitario supo sufrir hasta el final y superar la ausencia de un Clevin Hannah que se perdió el partido por una enlongación en el muslo sufrida en el duelo de Champions ante el Iberostar Tenerife. Benite y Urtasun llevaron las riendas del juego y fueron los máximos anotadores del equipo universitario junto a un Kloof que también llevó la mayoría del peso en ataque al ser el único base.

El UCAM arrancó el partido con problemas en el tiro exterior hasta que Vitor Benite consiguió cortar la mala racha en los primeros compases (5-5). Ante la baja de Hannah, por una enlongación en el muslo en el duelo de Champions ante el Tenerife, fue Kloof quien llevó las riendas en el priemr cuarto y al ritmo del base el equipo murciano consiguió despertar en ataque para obligar a pedir tiempo muerto a Diego Epifanio, entrenador del Burgos, tras una canasta de Antelo (12-7). Sin embargo, los visitantes despertaron con un parcial de 0-9 que tuvo que cortar Ibon Navarro y que permitió al San Pablo Burgos dominar el marcador hasta que de nuevo Kloof anotó para los universitarios (16-16).

La presencia de Sebas Sáiz en la pintura visitante hizo mucho daño al UCAM y fue Urtasun el encargado de subir el balón cuando Kloof se fue al banco. Los problemas ofensivos para el UCAM se mantuvieron a pesar de un triple de Urtasun y una canasta por dentro de Delía (23-22). No obstante, el Burgos olió las dudas con Huskic y Fisher para firmar su primera renta importante del partido (30-25). Los de Ibon volvieron a ir a remolque, pero eso fue lo que hizo que sacaran de nuevo toda su energía con un parcial de 5-0 que sirvió para empatar de nuevo el encuentro (32-32), en las últimas posesiones el equipo murciano estuvo muy errático y eso permitió al Burgos llegar al descanso con una ligera ventaja (32-34).

El UCAM arrancó la segunda parte también con problemas después de las canastas de Fisher y Sáiz, pero conforme fueron pasando los minutos se hizo fuerte en defensa y gracias a eso consiguió una cómoda ventaja con la que encaró los últimos diez minutos (43-39). Ovie Soko sacó petróleo en el poste bajo y Urtasun movió bien el balón ante las cuatro faltas de Kloof que le enviaron al banquillo (46-39). El buen nivel defensivo del UCAM también provocó fallos en los ataques del Burgos y con sus visitas al tiro libre los murcianos lograron una renta de ocho puntos antes de encarar el tramo decisivo (50-43).

El UCAM mantuvo el nivel desplegado en el tercer cuarto y lo aprovechó para empezar a encarrilar el partido con los triples de Oleson y Antelo, que se sumaron a un mate de Tumba a siete minutos de lfinal (58-45). Ibon Navarro aprovechó el tiempo muerto del San Pablo Burgos para evitar que sus jugadores bajaran los brazos y los visitantes apretaron con un triple de Edu Martínez. Sin embargo, el UCAM supo llevar los tiempos del partido e intentó jugar posesiones inteligentes en los últimos minutos para no darle vida al Burgos (62-49). Otro triple de Urtasun enfrió los ánimos en el equipo visitante y aunque a tres minutos del final la distancia era de diez puntos cada posesión parecía la última por la intensidad con la que se peleaba cada balón (65-55). No obstante, la visitas al tiro libre dieron algo de esperanza al Burgos, que no arrojó la toalla, y a un minuto del final se encontró a tan solo tres puntos del UCAM tras un triple de Fisher (65-62). Aunque Kloof, tras cazar un rebote ofensivo, mantuvo la calma para los universitarios, pero los errores dejaron la última posesión en manos del Burgos a falta de cinco segundos del final, quien pudo forzar la prórroga con un triple de Edu Martínez que se salió (67-64).