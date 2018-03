Monteagudo: "Nos falta el gen para ganar por pegada o por 'perretes'"

Una vez más, y en el Cartagonova ya han perdido la cuenta, al Cartagena se le escapó un partido que tenía en el zurrón en los minutos finales por no saber definir y por un error puntual en defensa. Así lo piensa su técnico, Alberto Monteagudo, que critica que su equipo encajara el tanto en ese momento del juego: «En una falta lateral, que tendríamos que jugarla bien, la sacamos en corto y nos acaban marcando», dijo. «Cuando mejor plantados estábamos, nos han hecho el gol. Nos ha faltado rematarlas, como la que tiene Hugo y la que tiene Rubén de cabeza para hacer el 2-0, porque con 1-0 no sabemos ganar o nos cuesta ganar», manifestó el de Valdeganga.

A Monteagudo no le gustó la primera parte «absolutamente nada», principalmente por la tibieza de sus pupilos para presionar. «Estábamos muy blandos sin balón, nos faltaba un punto de agresividad para robarla. Y estábamos demasiado atrás muchas veces», comentó.

Sin embargo, opina que su equipo estuvo mucho mejor colocado en la segunda mitad y jugaron «infinitamente mejor que en la primera». A pesar de ello y del resultado a favor, llegó el empate del Granada B, en una jugada en la que el Cartagena tenía una falta a favor y se juntaron cinco futbolistas en la misma zona del campo cuando perdieron el balón. «Yo me volvía loco. Teníamos la línea preparada, había que irse lejos de la portería. No estábamos sufriendo nada. Son decisiones mal tomadas que al final terminan en esto», señaló el técnico.

El entrenador albaceteño entiende que «sin hacer un buen partido, había que ganarlo; eso es lo que diferencia a los equipos que están arriba». «Por ocasiones tiene que ganar el Cartagena, porque no recuerdo ocasiones claras del Granada. Pero ellos han tenido más control que nosotros», resumió el técnico.

La conclusión que extrae el manchego de este empate es que el Cartagena necesita un punto más de contundencia y de sabiduría para sacar los resultados adelante: «Nos falta ese gen necesario para ganar por pegada o por 'perretes', y que no te pillen quedando seis o siete minutos», dijo el manchego.

Monteagudo no se arrepiente de cambiar a Aketxe por Sergio Jiménez en el tramo final del partido, y renunciar a los dos delanteros para reforzar el medio campo: «Hemos jugado los últimos 25 partidos y hemos sido primeros 14 jornadas con un delantero. He metido a un mediocentro porque en el medio iban fastidiados», indicó. Según el técnico, el gol de los nazaríes llega en el mejor momento de posicionamiento de sus pupilos, y no entiende las críticas por el cambio: «Eso es buscar donde no hay que buscar. El gol que encajamos es una mala jugada y teniendo una jugada clarísima para el 2-0 un minuto antes», manifestó.

Lo que sí critica es que el equipo diese un paso atrás en la primera parte, minutos después de adelantarse en el marcador. «Es lo contrario de lo que a mí me gusta. Cordero y Chavero iban locos a su espalda, los de las bandas perdían la pelota y había mucho espacio, no defendíamos bien la superioridad de ellos... Tampoco teníamos jugadores para la contra. No estábamos ni a la contra ni jugando al fútbol para poner centros», comentó el de Valdeganga.

Empate injusto para Morilla

Por su parte, el técnico del Granada B, Pedro Morilla, considera que su equipo mereció más que el empate que se llevan del Cartagonova: «Los chavales están contentos por el punto, pero creo que el Granada ha hecho méritos para llevarse los tres puntos. Hemos llevado el peso del partido durante todo el encuentro», dijo el técnico visitante, aunque asume que a su equipo le falta pegada.