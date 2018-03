Mala siesta de sábado

El empate ante el Granada B supo a derrota para los seguidores del FC Cartagena, al ver a su equipo que, sin un fútbol brillante, le empataba el filial nazarí a tres minutos para la conclusión del encuentro. Los seguidores cartageneristas se marcharon muy enfadados con su equipo, que había perdido casi desde el minuto 20 de partido su seña de identidad. Fue dominado el conjunto albinegro por un Granada B que no necesitó más que un disparo a puerta en la segunda parte para llevarse un punto del Cartagonova.

El enfado era con la actitud de los futbolistas, a veces algo contemplativos, y también con la de un entrenador que retiró a uno de sus dos delanteros por un pivote defensivo y el público observó que trataba de agarrarse al único tanto anotado por Aketxe.

A pesar de no ofrecer un fútbol brillante ni someter al rival como ha hecho en otras ocasiones, el Cartagena tuvo sus opciones, unas cuantas en la primera y segunda parte, aunque el disparo de Hugo Rodríguez al palo en la segunda pudo ser determinante. El Cartagena dejó con vida al Granada B y lo acabó pagando con un tanto de Juancho en el minuto 87.

No obstante, el bloque albinegro se acostaba líder ya que con este punto se adelanta al Marbella a la espera de lo que haga el conjunto malagueño hoy ante el Badajoz.

Muy pronto le dio el Cartagena una alegría a su afición porque no tardó más de cinco minutos en anotar el 1-0. Fue Aketxe el que puso la cabeza a un medido centro de Hugo Rodríguez en el saque de una falta, para adelantar a los locales nada más comenzar.

Los encuentros cambian el camino previsto con un tanto tan tempranero, y así le sucedió a éste en el que el bloque local se retrasó y pasó a ser dominado por un Granada B que tiene mucho jugador de toque en medio campo y al que le gusta mover y mover el esférico a la espera de encontrar dónde meter el pase vertical apropiado.

El Cartagena no se encontraba cómodo en esa situación, aunque aceptó el papel que le tocaba entonces y trató de salir rápido a la contra. El viento molestaba a todos e impedía que los balones en largo o alguna que otra dejada, encontrasen destinatario.

Los locales, no obstante, eran los que llegaban con más peligro al área rival. Tras el tanto de Aketxe -ya suma 12 esta temporada- la tuvo Gaspar para hacer el 2-0. El futbolista albinegro se adentró por el lado derecho y se hizo el hueco suficiente para mandar un fuerte disparo al palo corto, pero Aarón, atento, pudo sacar el balón con el pie.

El Granada B lo intentaba con disparos desde la frontal del área. Quería aprovechar el hecho de que el viente lo tenía a favor para que la pelota cogiera más velocidad y sorprender así a Marcos. Fue Juancho quien lo intentó en un par de ocasiones. La primera e el minuto 7 con un lanzamiento que se iba pegado al palo y la segunda en el 38, con otro disparo que detuvo Marcos bien plantado en el suelo.

Los locales no estaban siendo fieles a su estilo porque no eran los dueños de la situación. Chavero aparecía en contadísimas ocasiones y los laterales no tenían la profundidad que les caracteriza y donde hacen mucho daño.

El equipo era largo en ocasiones y facilitaba al Granada B que tuviera esos huecos que provocan vértigo cuando el balón se aproxima al borde del área.

Aún así, Hugo Rodríguez, en una bonita combinación con Gaspar, tuvo otra opción de meter en aprietos a Aarón con un disparo al borde del área muy ajustado.

El bloque nazarí tenía más control de balón que profundidad y aunque denotaba ser un equipo bien armado, no gozaba de opciones claras, salvedad hecha de los disparos desde larga distancia.

Los albinegros, por su parte, perdían con mucha celeridad el balón y eso empezó a enfadar a la afición que no quería ver a su equipo sometido ante un oponente que en cualquier momento podría darles un susto.

Gaspar jugaba su segundo encuentro consecutivo como titular y agradó dentro de la atonía general. Sus dos o tres chispazos fueron más que suficiente para ver que si coge el tono rápido puede tener un hueco en este once.

En la segunda parte el argumento no cambió en exceso. El Cartagena, eso sí, metió un punto más de presión para que el Granada B no saliera con comodidad como lo había podido hacer hasta ese momento.

El bloque andaluz dominaba, aunque fue el Cartagena el que llegó al área rival con sensación de hacer algo más.

En el minuto 60 Óscar Ramírez lo intentó con un disparo desde el borde del área que se marchó excesivamente alto. Luego fue Rubén Cruz, en el minuto 66, quien recibía un balón que casi caía llovido del cielo sin fuerza y el delantero no pudo darle demasiado impulso, por lo que el portero detuvo sin dificultad.

En el minuto 68 de partido, cuando faltaban poco más de 20 minutos para el final, el centrocampista Hugo Rodríguez tuvo en sus botas certificar el resultado gracias a un balón muy bien servido por Chavero en una de sus escasísimas apariciones en la tarde de ayer. El exjugador del Mérida atacó con fuerza el balón, algo caído a un lado, pero disparó bien aunque el esférico impactó en el poste. El balón llegó rebotado a los pies de Aketxe, quien solo no tuvo el tiempo suficiente para acomodar la bota y meterla adentro. El balón venía fuerte y tras impactar con su pie se marchó elevado.

Parecía claro que el sino del Cartagena era sufrir hasta el último momento y ya se ha visto en otras ocasiones que le ha sentado muy mal tener que mantener o aguantar un resultado. Volvía a suceder en los instantes finales con una acción por banda izquierda muy rápida, precedida de una falta a favor de los locales, y Juancho, uno de los hombres más incisivos del Granada B. El atacante se plantó en el área grande de Marcos. Disparó flojo pero colocado y el esférico acabó dentro de la red.

El Cartagena tuvo una última oportunidad casi sin tiempo ya para reaccionar. El árbitro pitó una falta al borde del área con expulsión de un jugador visitante pero el especialista, Hugo Rodríguez, mandó el balón alto.

La desesperación del público se hizo palpable con otro partido en el que se escapan los puntos. El equipo albinegro lleva tres jornadas consecutivas en casa sin ganar. Ha cosechado dos empates y una derrota. Ha sumado dos puntos de nueve.