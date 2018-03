El Churra no le teme a las alturas

El Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Churra no es un club cualquiera. Desde una pequeña pedanía de Murcia, se ha colado entre los grandes del grupo XIII esta temporada. El secreto no está en los sueldos que se pagan a los jugadores, como ocurre en otros equipos de la categoría, porque aquí todos trabajan o estudian. La clave del éxito está en la estabilidad de un proyecto que nació hace cinco temporadas.

«Sin vosotros no soy nada, sois mis pies, sois mis manos, sois mi cabeza que piensa...», así comienza un vídeo que ha superado con creces las mil reproducciones y en el que Adrián Hernández, entrenador del EDMF Gesa Churra de Tercera División, da la charla previa a sus jugadores antes de afrontar un encuentro en el que se jugaban el campeonato. «Soy una persona muy visceral, pero en esa situación nos jugábamos la liga en ese partido. No todas las charlas son así, pero por mi pasión y por mi forma de vivir esto es una de las más importantes que se llevan a lo largo de una temporada», afirma el técnico sobre el vídeo publicado por la Peña Primera Churra.

Unos minutos en los que, sin ver jugar al equipo revelación del grupo XIII de Tercera División, ayuda a crear una idea del espíritu y del trabajo que ha llevado al EDMF Churra a pelear cuerpo a cuerpo con los mejores de la clasificación. No obstante, no es algo que haya ocurrido por casualidad. El conjunto murciano está recogiendo hoy día los frutos de lo sembrado desde hace años y a su vez es consciente de todavía debe seguir peleando, a pesar de que el primer objetivo de la campaña, la permanencia, lo tiene en el bolsillo desde hace semanas. Ahora, en el tramo final del curso, no renuncia a nada y no tiene vértigo cuando mira a la clasificación y se encuentra entre los puestos que dan acceso a disputar el play off de ascenso a Segunda B.

«Desde el principio el cuerpo técnico y la plantilla éramos muy optimistas con este equipo. Incluso en las primeras jornadas que no nos acompañaron los resultados veíamos que teníamos posibilidades de hacer una gran temporada. Ahora hay que intentar lograr el nuevo objetivo, pero el balance ya es de sobresaliente», explica el entrenador del Churra, quien está cumpliendo su quinta temporada en el banquillo tras conseguir el ascenso desde Preferente. La estabilidad y la tranquilidad de trabajar con un proyecto es otra de las premisas del Churra, que cuenta con un 30% de su plantilla desde que el técnico Adrián Hernández se hizo cargo del equipo y el bloque es prácticamente el mismo que el pasado curso finalizó en la zona templada de Tercera División.

«La estabilidad es fundamental. En estas categorías cambiar de entrenador cada poco tiempo, bajo mi punto de vista, es un error importante. Un proyecto debe durar como poco 3-4 años para ver resultados. A nosotros nos ha ido muy bien. Apostar por todas las personas, incluida Adrián, que componen el club fue el mayor acierto», añade Mariano Albadalejo, presidente del EDMF Churra. Además, el club cuenta con la peculiaridad de que es una Escuela Deportiva y todos los jugadores de su plantilla son amateurs. «No tienen ningún tipo de contraprestación económica por parte del club, lo que sí intentamos es cuidarlos y mimarlos lo mejor que podemos para que no les falte de nada. La mitad de los jugadores trabaja y la otra mitad son estudiantes. Existe flexibilidad máxima para compaginar ambas actividades», explica el presidente.

Los excelentes resultados cosechados hasta ahora han provocado que el equipo murciano haya tenido que reajustar sus objetivos y peleará por poder disputar las eliminatorias hacia la categoría de bronce, aunque afrontan los últimos partidos del curso con los pies en el suelo. «Partiendo de la base de que va a ser muy complicado, si llegara a ocurrir sería una explosión de alegría para toda la familia que forma el Gesa Churra, para el pueblo y pedanías colindantes. Estamos disfrutando mucho de la temporada, pase lo que pase. Vivir una experiencia de ese calibre sería un auténtico sueño», dice Mariano Albadalejo.

Nuevo himno y peña

La buena dinámica del equipo ha despertado a la afición de la pedanía murciana. El Churra ya cuenta con su primera peña, Peña Primera Churra, y cerca de cien seguidores se desplazaron la pasada jornada a La Constitución para presenciar y animar a los suyos en el encuentro ante el Yeclano Deportivo. Además, en el encuentro de esta tarde ante el FC Cartagena B, que se disputará en el Municipal de Churra a las 16.30 horas, el Churra estrenará su nuevo himno con el que espera que club, jugadores, cuerpo técnico y afición no se suelten de la mano en una temporada histórica para el conjunto murciano.