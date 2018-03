Valverde pide "tiempo" para Ousmane y Dembélé

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, insistió en pedir "tiempo" para Ousmane Dembélé y su adaptación al cuadro culé, después de su "paso" adelante en la victoria (0-2) ante el Málaga en la jornada 28 de LaLiga Santander.

"Es un jugador que necesita tiempo, es joven, ha tenido una lesión importante. Los focos están en él como en otros porque somos el Barça y hay presión encima. Siempre lo intenta, hoy con un poco más de acierto que otras veces. Es un paso más y pensamos que le queda recorrido", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

El técnico azulgrana valoró de manera positiva también la actuación de su equipo en un duelo encarrilado a la media hora con un 0-2 y por la expulsión de Samuel en el Málaga. "Los tres puntos, sobre todo. La verdad es que todo se ha reducido al primer tiempo. Hemos hecho los dos goles, hemos ido adelante, tenido ocasiones para alguno más, y ha venido la expulsión de Samuel", afirmó.

"El partido estaba franco para nosotros al mismo tiempo que peligroso. El entrenador siempre quiere no tener sobresaltos, porque si no metes el tercero se pueden enchufar, pero al final la dinámica del partido era la que era. Se han metido atrás y nosotros tenemos partido el miércoles", añadió.

Pensando ya en el Chelsea, el técnico culé dio descanso a Sergi Roberto y Jordi Alba, dos jugadores "muy importantes", después de que ambos recibieran un golpe en el primer tiempo. "Será duro, como lo fue en la ida. Son un equipo muy fuerte que defiende muy junto y que tiene una gran contra. Sufriremos para pasar. Tenemos muchas esperanzas en el partido y está todo por decidir", finalizó.

José González: "Un día más tenemos frustración"



El entrenador del Málaga, José González, lamentó la derrota y aseguró que "un día más" tienen "frustración" después de no haber podido sumar -al menos un punto- para seguir creyendo en la salvación en Primera División.

"El partido lo rompe una genialidad de Jordi Alba, que pone un balón impresionante a la cabeza de Suárez y ahí se rompe. Tuvimos esperanza en que se fuese alargando el encuentro, pero nos lo rompen demasiado pronto. Lamentablemente, después nos hemos desordenado un poco y ya estaba lejos la remontada", analizó en declaraciones a beIN Sports.

Sin embargo, el preparador del Málaga recordó que "hay que tener en cuenta la situación". "Además, con la expulsión de Samu ha sido muy difícil. El equipo ha tenido dignidad, pero nos cuesta mucho hacer goles. Al final se nos junta todo", añadió.

"Esto nos penaliza sobre todo porque -si hubiésemos marcado- nos daba la posibilidad de ilusionarnos e incluso de remontar al Barça. Sabíamos que era una opción harto complicada, pero si algo tenemos es ganas de hacer las cosas bien. Sin embargo, sin gol en el fútbol es muy difícil", admitió González.

En relación a la expulsión de Samu García, el técnico andaluz dijo que su jugador se "equivoca". "Lo he visto y no acabo de entender el gesto. El jugador se equivoca, llegada muy tarde y la jugada puede ser expulsión", reconoció.

Por último, en cuanto a la situación del equipo, el técnico explicó que es "muy complicada, no cabe duda". "Tenemos que pensar en el siguiente partido, pero la distancia es cada vez más importante y tenemos la frustración un día más. Venimos no haciendo los deberes durante mucho tiempo y es lógico que la afición esté enfadada con nosotros. Pero vivimos de aciertos y de puntuar y no lo estamos haciendo", finalizó.